有種好男人｜李佳芯一晚多層次喊戲獲肯定 網民：好自然唔會Over

《有種好男人》昨晚播出一集劇情緊湊，承接之前一集Woody（吳偉豪 Ricco飾）遭匪徒錯誤綁架，蔣定天（張國強飾）又發現親生仔Terence（林正峰飾）相安無事，遂打算退出與警方合作的救人計劃。日正（馬德鐘飾）眼見勢色不對，情急之下跪地求定天「做好心」在匪徒面前幫忙圓謊……眾人與Woody通過電話後，日正憑藉Woody提供線索，成功追尋至藏參地並救出Woody，只能穿著襪子逃亡的Woody，混亂間遭匪徒拋落山，日正遂背著他離開藏參地，二人感情邁進一大步。之後Woody被送往醫院搶救，原以為情況穩定，豈料突然發高燒兼腳部出現「壞死性筋膜炎」，隨時有被截肢可能……

勁讚馬神專業

談到為拍戲「唔著鞋」通山跑，Ricco笑言幸好有劇組貼心準備鞋墊護腳：「如果唔係（攝咗鞋墊）我都唔知點跑。其實對襪都跑到穿晒窿，都換咗一、兩對襪，因為都跑咗好多個shot。」他又指馬神比他更辛苦：「要佢孭住我，我都有啲唔好意思，仲要係行樹林啲凹凸位，好彩佢身手敏捷。」Ricco續指馬神拍攝其中一幕跳落山坡戲份時不但親身上陣，其間雖然遭石頭刮損手，但仍堅持完成所有拍攝後才處理傷口，相當專業，Ricco說：「我都有啲心痛，因為我見到傷口入面仲有啲石粒。」Ricco又指昨晚及今晚的醫院戲份，對他來說是很大挑戰：「我哋拍咗兩、三晚，每晚每一場都好重情感戲份，都真係令我深深體會到拍劇嘅辛酸。有時你拍完一場喊戲，跟住第二場戲大家又和好晒，之後又要拍番喊戲，對演員情緒嚟講係好大顛覆。」他又謂全靠馬神及Ali交足戲，拍攝喊戲時才如此順利，並直指拍《有種》很開心。

除了Ricco，昨晚亦是李佳芯（Ali）考牌作，Ali短短一集挑戰了多場不同層次的喊戲，包括強裝堅強、擔心崩潰、心痛落淚、倍感安慰及放下心頭大石Mode等，其中一場Ali強忍奪眶而出淚水的場面，更是我見猶憐；對於Ali喊戲，不少網民予以正評：「表現到一個媽媽對兒子嘅愛，令人心痛」、「好真又有層次，唔同情景有唔同喊法」、「Ali幾場喊戲都做得好好，面對不同情況同對象喊，演出都有唔同」、「好自然唔會Over」。就連Ali「兒子」Ricco，亦獲讚好戲。事後Ali受訪時，坦言擔心喊戲效果，皆因自己本身很少哭於人前，亦不擅長喊戲，她更坦言拍攝醫院喊戲時一度喊唔出：「有時因為瞓得少、休息唔夠，情緒就更難收放自如，我記得今次醫院嘅戲我有試過喊唔出，但導演同工作人員好好，見我未Ready就調配場口就我，好多謝佢哋。因為冇得逼啲眼淚出嚟，我又唔想用眼藥水，因為想用真感情。」 今晚一集大結局亦是相當精彩，劇中兩大女神Ali及陳自瑤（Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look，期待指數爆燈，萬勿錯過。