有種好男人．大結局｜硬插2分半鐘回憶MV追Ali　陳自瑤成唯一睇頭

由馬德鐘、李佳芯及吳偉豪主演的劇集《有種好男人》今晚（20日）迎來大結局，上回講到定天（張國強飾）想開記招講述綁架事情，日正（馬德鐘飾）阻止並道出自己與成林（吳偉豪飾）之關係，跪求定天協助救回成林。成林意外得知身處的大槪位置，綁匪及後致電定天確認交贖金事宜，成林在電話中向日正暗示藏參地點。日正追查下找到窩藏成林的村屋，引開綁匪，讓成林趁機逃走……涉案的綁匪及主謀相繼落網，但成林赤足逃走時被尖石割傷，傷口感染食肉菌，確診壞死性筋膜炎。如果情況惡化，醫生建議截肢保命。成林求日正千萬不能讓醫生截肢，其後便發燒暈倒。

好慘呀！（截圖）

Ali都好痛苦！（截圖）

Ali認為保命要緊！（截圖）

成林求日正千萬不能讓醫生截肢。（截圖）

成林傷勢惡化，子澄（李佳芯飾）同意醫生為成林截肢，但日正（馬德鐘飾）堅守承諾捍衛成林的個人意願，說服子澄給成林最後一個機會抵抗細菌，讓成林奮戰至最後一刻，幸好最後「保腳」成功。

點撃下圖睇Ali喊戲：

+ 6

飛雲（陳自瑤飾）跟直男（黎學勤飾）舉辦婚禮酒會，席間日正未能接受母親美姿（馮素波飾）的親近，中秋（徐榮飾）叫日正嘗試改變，子澄卻不願逼日正改變，亦不想介入日正和成林的父子關係中，決定返回英國。

YOYO再披嫁衣相常靚！（截圖）

恭喜恭喜！（截圖）

點撃下圖睇陳自瑤索爆一刻更多：

+ 5

成林知子澄不捨，鼓勵日正要以實際行動挽留子澄，而子澄亦分不清自己喜歡日正的原因是他是成林的親生父親還是日正這個人。最後，日正決定上機挽留子澄，但奇怪的是此前竟安排了2分半鐘的回憶MV，非常奇怪.......

勸馬神要主動呀！（截圖）

Ali演技再進一步。(截圖)

大團圓結局！（截圖）