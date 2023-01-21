劉馬車刑滿出獄預告重出江湖　呻獄中苦況爆曾自殺多次

曾自稱「全港最高質YouTuber」的劉馬車早前因犯下多宗罪在內地被捕，近日他終於刑滿出獄，並於昨日（20/1）在其個人YouTube頻道上載數段影片預告重出江湖，約定大家於大年初一，下午4時在尖沙咀鐘樓傾下偈。片中，他先向各位曾經被劉馬車傷害的人致歉，續指這數年間思考了很多，亦有反思自己：「千祈唔好好似我咁衰，我唔知自己有冇機會翻身，我想做返個普通人但冇可能，個情況好麻煩，但我都要去面對社會、面對壓力。」



劉馬車近日終於刑滿出獄，並在其個人YouTube頻道上載影片預告重出江湖。（影片截圖）

他坦言當年因衝動累事，感到非常後悔，亦希望日後能夠好好做人。劉馬車亦有提及在獄中苦況，透露曾試過很多方法自殺：「成支洗潔精啪落去，扻頭埋牆又試過，攞較剪插自己...人生好多嘢面對唔到係真係好想死咁去。」他更自爆因頂撞獄警而遭受暴力對待：「曾經有諗過自己係冇命出返嚟...個口都係血，唞氣都唞唔到，嗰下覺得就嚟要死。如果我就咁死咗喺入面，喺呢個世界邊個會在乎呢？只有我爸爸會為我傷心，為我流淚。我就諗如果我仲有命，雖然我身體愈嚟愈差，一定要好好奮鬥，搵多啲錢去報答佢。」劉馬車表示自己雖然已經是人見人憎、過街老鼠，甚至乎「社會性死亡」，但仍會努力面對，希望可以透過自身經歷鼓勵大家。他又深情唱出自創歌曲《後悔藥》，網民紛紛留言叫他「繼續用作品說話」。