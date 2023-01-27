許志安復出樂壇坦承認識自己唔係好深：傷痕在人生中有幫助

歌手許志安早前到電台接受訪問並宣傳新歌《人與人之間》，去年3月加盟環球唱片正式回歸樂壇，新歌邀請到圈中好友Eric Kwok作曲及監製。許志安認為新歌很特別，歌詞沒有一句重覆兼平實地描繪人生不同片段，令聽眾不期然代入其中，更表示非常喜歡曲中的一句歌詞：「平靜出生/平靜出殯」，他認為人生就是這麼簡單，當中有悲歡離合、甜酸苦辣，都一一寫在歌曲之中。

許志安早前到電台接受訪問並宣傳新歌《人與人之間》。(FB@艾力)

許志安接受訪問時表示：「我認為呢個時間係一個適合嘅時間去推出自己嘅新歌，已經隔咗好耐冇出新歌，又加入咗新嘅唱片公司。」所以許志安開始四出邀歌，而這首新歌就是三至四個月間的成品，可以簡單描寫人的一生。許志安聽完新歌之後感到：「如果你係當下係好專注去做一件事，其實絕對會改變你未來嘅路。好多時候啲人都會諗未來有一個咩目標畀自己，又或者尋日發生咗件事，所以我有小小唔開心，但係如果喺當下當中你捉緊嗰個專注，其實嗰樣嘢就係你未來嘅珍貴地方。」

許志安認為現在是適合嘅時間去推出自己嘅新歌。（IG/ @andyhuichion）

許志安今次隔了數年再入錄音室錄歌，對於自己選擇什麼聲線去唱這首新歌表示沒有刻意去選擇，至於題材方面亦沒有刻意去選擇，許志安透露本身《人與人之間》並非主打歌，他只是很專心地去做好一個計劃，而計劃中的歌都是他想透過歌詞去表達。

許志安今次隔了數年之後再入錄音室錄歌。（資料圖片）

對於多年後再次重新面對傳媒的許志安表示很順其自然地去走每一步，許志安亦坦白承認：「原來唔係認識自己好深，直至最近呢幾年，我覺得認識自己深咗。」他更認為人應該要活在當下，覺得時間過得很快。之後許志安認為：「大家好似突然間多咗啲時間，無論你見到疫情，呢個世界發生緊嘅嘢都會應該可能要停一停落嚟諗一諗，自己其實係點，咁我覺得對於我自己喺沉澱當中係一個好大既得著。」

許志安坦白承認：「原來唔係認識自己好深。」（網絡圖片）

主持人問到許志安在這段時間有沒有一刻迷茫過？他就說：「喺一段時間我會有既！」至於有關有沒有機會再次重新踏上舞台與樂迷見面？他認為：「係沉澱過程當中又覺得呢樣嘢係冇得去預計，反而係沉澱過後你有幾大信心，譬如你辣到手嗰個傷痕究竟你望住佢既時候係乜嘢感覺。傷痕會好清楚會在人生中有幫助，因為辣到過之後你會唔同咗個睇法。」

許志安曾經迷茫過。（視覺中國）

主持為許志安安排了其中一個環節是讓朋友及歌迷說出想對說他的話，Eric Kwok說：「安仔，歡迎你返嚟，期待你快啲開演唱會，大家都好想聽你一把咁好聽嘅聲，期待你自彈自唱你嘅新歌《人與人之間》。」許志安在聽完之後十分感動的對大家說：「多謝！」