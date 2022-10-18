許志安回歸樂壇專注做好音樂　提黃心穎即落閘：好好向前望

許志安今年3月加盟環球唱片後，早前推出全新廣東歌《人與人之間》，今日與One Promise及Zpecial齊齊現身Chill Club錄影。接受《香港01》訪問時，安仔透露新歌描述了很多人生的不同階段及甜酸苦辣，錄音時都非常有感覺，對於得到一首這麼有意思的歌曲覺得非常感動。

許志安現身Chill Club錄影。（胡凱欣攝）

相隔多年沒有出新歌，入錄音室可有另一番感覺？安仔表示：「其實以往比較忙，所以入錄音室都會好趕，反而依家好珍惜好享受一個人喺錄音室入面。」至於問到有關將來工作安排，安仔透露正忙著籌備新專輯，希望可以於明年初推出。

安仔表示只想好好做音樂。（胡凱欣攝）

提到太太鄭秀文將於明年開演唱會，安仔直言不會擔任嘉賓，現階段只希望可以慢慢地走自己初心的路，只會專注做自己的音樂，其他事都不會理，短期內都不會開騷。問到是否還會擔心外界還未接受到自己的過去，加上網民對早前開直播音樂分享會現兩極評價，安仔坦言：「我自己覺得梗係要用行動做出嚟，做返好自己。反而覺得如果你唔係用誠意同真心，唔想講太多，做好啲自己，呢樣比較重要。」而自己亦甚少看網上的留言。

提到黃心穎已經開展新戀情，安仔回答：「唔講過去喇，好好向前望。」

至於問到有網民發現安仔會擔任《星光熠熠耀保良》的嘉賓，認為安仔是否喺邊度跌低喺邊度企返起身，皆因當年安仔是在改節目上跟黃心穎合唱，安仔表示：「咁啱新歌宣傳，自然會上電視節目，冇諗咁多。」提到黃心穎已經開展新戀情，可會祝福對方，或者可有跟心穎聯絡，安仔回答：「唔講過去喇，好好向前望。」