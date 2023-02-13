黃心穎無預警復出做跳唱歌手　12小時吸逾14萬人次睇預告勁興奮

淡出多時的黃心穎，2月12日晚上無預警公布新動向，以SumThing為名開個人音樂品牌，預告2月14日情人節推出新歌《Crown Me》，短短十二小時已引起哄動，逾14萬人次觀看預告片。



黃心穎強勢回歸。（黃心穎facebook）

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其實黃心穎入行以來一直都有個歌手夢，曾主唱《愛．回家之開心速遞》主題曲《在心中》， 2017年更與馮盈盈、蔡思貝、張寶兒及邵珮詩組成「女神團」跳唱《到此一遊》，大騷跳唱功力，其後發生「安心事件」重擊演藝事業，至2022年與TVB約滿。

黃心穎、蔡思貝、馮盈盈、邵珮詩同張寶兒拍攝《到此一遊》MV，一開播就引起香港網民熱議。（網上截圖）

當大家以為黃心穎從此絕跡幕前低調生活，1月剛踏入34歲的心穎卻選擇盡地一煲，在其個人IG、FB 及YouTube 宣布將於情人節推出新歌《Crown Me》，20秒預告片中見到心穎至少轉了3個造型，以跳唱歌手姿態回歸，短短十二小時已逾14萬人次觀看預告片，其Youtube 頻道截至2月13日早上11時有351位追蹤。心穎二家姐黃心妙在社交平台轉發心穎MV為妹妹宣傳：「你地（哋）會唔會以為嗰個係我」，黃心穎亦在限時動態轉發黃心妙發文，並回應：「確實係幾似」更加上笑到喊emoji，心情似乎非常興奮。

黃心穎新歌預告上載短短12小時，已逾14萬人次觀看，大批圈中好友都有按讚支持。（IG：@jacquelinebwong）

黃心穎Youtube 頻道截至2月13日早上11時有352位追蹤。（黃心穎Youtube）