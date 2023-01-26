劉馬車預告參加《全民造星V》　自爆認識Phoebus稱呼對方阿洋

曾自稱「全港最高質YouTuber」的劉馬車於月初刑滿出獄，他隨即頻頻拍片更新個人YouTube頻道，近日更預告將參加ViuTV選秀節目《全民造星V》，亦大爆認識《全民造星II》的冠軍吳啟洋（Phoebus），並以「阿洋」稱呼對方。



劉馬車預告將參加ViuTV選秀節目《全民造星V》，亦大爆認識《全民造星II》的冠軍Phoebus。（影片截圖）

片中，熱愛唱歌的劉馬車透露自己落蘭桂坊不是溝女，而是唱歌，他希望以行動證明自己的改變，更預告將參加ViuTV選秀節目《全民造星V》：「我希望可以成功逆轉我嘅人生，我有諗過如果我遲啲可以參加《全民造星V》，又得唔得呢？雖然我知道我呢個情況，講真ViuTV連海選都唔會俾我海選，呢啲都明白嘅，我好希望可以係2023年參加《全民造星》。」

劉馬車大爆認識Phoebus，更以「阿洋」稱呼對方。（IG圖片）

劉馬車大爆認識《全民造星II》的冠軍Phoebus，二人同樣是青年會書院YMCA的舊生，並一起參加過手球隊，而他亦以「阿洋」稱呼對方。劉馬車坦言看到Phoebus在台上發光發熱時，自己難免感到唏噓，不過亦會戥對方高興：「人哋而家係一個偶像派歌手，一個可以搵好多錢，年青有為嘅靚仔，好成功，而我呢…覺得好唏噓，覺得自己唔應該係咁，當然戥阿洋開心，今時今日成為一個明星，我都希望自己可以做好啲，令真心支持、關心我嘅人感到欣慰。」他透露2023年願望是參加《全民造星V》、唱多些原創歌曲以及拍微電影。

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