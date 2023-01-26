林志穎遇毀容級車禍6個月後「靚樣勝舊年」拜年片震驚網民：太帥…

林志穎舊年7月發生嚴重車禍後，日前他曬出帶著老婆、孩子度假的照片，除夕也分享了拜年影片，看起來比過去瘦一點，不過精神氣色都很好。



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林志穎代言的汽車保護膜品牌21日時，在官方粉絲團分享了林志穎的拜年影片，只見穿著藍色賽車服的他，頂著一頭短髮向大家拜年「祝大家2023兔年新春快樂，新的一年身體健康、平安順遂！」，小編也開心寫道「看到小志容光煥發的模樣，真想大喊一聲 : Nice 兔 See U，也祝福小志在新的一年揚眉兔氣、事事如意！」網友也開心直呼「男神回來拜年了」。

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