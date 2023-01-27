MIRROR粉絲追Anson Lo同Edan搞到冇咗男友　遭指責：放生個男仔

男團MIRROR擁有大批女粉絲，更有人創立了「我老婆嫁咗比Mirror導致婚姻破裂關注組」Facebook群組，開放給一眾「前夫」分享伴侶追星經歷。不過近日MIRROR在叱咤奪獎後卻遭受不少抨擊，惹起熱議。

姜濤。（資料圖片）

有「前夫」樂於調侃另一半追MIRROR，有人則沒有那麼樂意。近日有人投稿，大呻「Mirror搞到我無咗男朋友」。投稿人稱，睇完《大叔的愛》後迷上了成員Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安），曾去公開活動追星，卻令男友呷醋，文中寫道：「嗰日我同完我男朋友講我去Event之後，佢對我嘅態度就完全唔同晒，而我嗰陣仲未知點解會咁，我以為我做錯嘢激嬲咗佢，之後先知原來佢喺度呷MIRROR醋..佢仲要係好嬲嗰隻，之後有時我錫佢攬吓佢嗰陣，佢都會同我講一句：我唔係佢哋呀！」

MIRROR於《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪下不少獎項。(資料圖片）

另外，投稿人稱參加完MIRROR應援活動，打卡上載至社交網，「點知第二日同佢出街 佢塊面黑到成灰咁嚿，大佬..我都係追吓星啫。」投稿人指因追星而嘈過多次交，不解男友為何不快，「我哋已經為咗MIRROR嘈左好多次交，我都唔知可以點解決，其實佢哋又唔會認得我，我又唔會掂到佢哋，我都係當佢哋係偶像，再加上佢哋12個真係令我喺生活上開心咗唔少，我唔明點解要嬲」。

「登神」（Edan與Anson Lo的合稱）《大叔的愛》CP（劇集截圖）

不少網友都留言指責女仔只顧追星，「放生個男仔啦」、「好追唔追MIRROR」、「好簡單，你個生活重心同快樂係由12個人得到，而唔係你男朋友，咁咪分，你有你繼續追，佢就搵一個將重心放自己嘅人」、「你試下用追MIRROR既熱情對你男朋友」；不過有人感到羨慕，「男朋友對你係真愛，真呷醋。好羨慕」；有人則指：「除咗分手之外，叫埋男朋友追埋一份囉！」