自然系女子旅行｜Kimi苗栗浸千年古泉　天王周杰倫亦慕名包場

《自然系女子旅行》播出後大受歡迎，由「港女」林映暉（暉哥）主持，而今日（27日）年初六最新一集，「樂天女孩」張雅涵（Kimi）將會最後一集擔任主持，而下一位登場的女神則是「音樂系女神」黃上晏。

Kimi同暉哥帶大家到苗栗縣入住營區。

在最新一集中Kimi同暉哥就去到位於苗栗縣泰安鄉的營區浸溫泉，而營內的千年古泉，連台灣天王周杰倫都曾經慕名包場入住。營區有三種住房可供選擇，以人頭收費，全部包兩餐。Kimi二人首先去到最頂級的W套房，有私人的大風呂，收費大概1,825港元。不過來得營區，當然要住帳篷至過癮，所以她們接下來到第二款的帳篷湯屋，收費約1,420港元，特點是帳篷內都有私人風呂。最後一款是收費最便宜的屋式帳篷，連兩餐大概1,295港元。

湯屋帳篷特式是內裏酒店級的大浴池，每人收費約1,420港元。

難得來到千年古泉當然要享受一番，Kimi就換上三點式泳裝，大晒34C上圍及21吋小蠻腰，同暉哥一起享受該千年古泉。位於戶外的古泉，賣點除了歷史悠久之外，四面被山包圍，可以享受純天然的風味。不知道暉哥是講笑還是認真，她表示︰「喺香港都冇浸過溫泉，都係喺台灣先至浸。」可能暉哥離開太耐，忘記了香港是沒有天然溫泉，營內還可以DIY做pizza及營地必備的射箭場。

溫泉賣點除了是千年古泉外，四面環山的景致亦非常吸引。

Kimi同暉哥正在浸泡的室外溫泉。

而到晚間時份營區就會有營火燒烤活動，上一次暉哥教林襄燒棉花糖，女神一試驚為天人，不停地進食。今次暉哥就重施故技，Kimi一試難忘被暉哥瞬間俘虜，她還教四周的營友大家一起分甘同味。同場加映煙火大會，食住脆脆燒棉花糖睇煙花，絕對是人生一大樂事。

Kimi瞬間被烤棉花糖虜獲。