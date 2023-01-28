阿嬌回港同霍汶希拜年聚餐　靚樣被質疑網友認唔出

圈中著名經理人霍汶希（Mani)與旗下藝人容祖兒（Joey)、阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鐘欣潼）感情要好，情同姊妹。而在新年這段期間，她們都有聚餐慶兔年，近日阿嬌就回港，馬不停蹄約吃飯，Mani就在微博上貼二人合照，同場還有其孖生妹妹霍寶玲（Noven)，二人難得同框搶了不少焦點，令網友傻傻分不清，引起討論。

霍汶希同Joey﹑阿Sa﹑阿嬌感情要好。（霍汶希微博圖片）

眼見Mani上貼的聚餐照可見，精心打扮的她相當漂亮，與阿嬌頭貼頭嘟嘴合照，相當可愛。同場還有同穿黑色系打扮的孖生妹妹霍寶玲，戴着眼鏡的她非常有氣質，五官精緻且皮膚白皙，乍看之下根本令人傻傻分不清，而她手持手機側面自拍的角度更令人分不清楚到底誰是Mani，引來不少網友笑言怎麼有兩個Mani。」

霍汶希同孖生妹妹霍寶玲一起同阿嬌聚餐。（霍汶希微博圖片）

傻傻分不清誰是霍汶希。（霍汶希微博圖片）

另外，有網友更質疑她們合照使用太重的濾鏡效果，令大家一度認不出來是阿嬌。乍看之下阿嬌的眼睛部位有些少奇怪，眼角位置有變尖拉長的感覺，與以往又圓又大的眼睛好像不同，但Mani表示沒有使用濾鏡，或許只是角度問題而已。眼見阿嬌抽空共同聚餐，Mani相當高興留言表示：「今天終於見到剛回來的阿嬌啦，一起吃午飯，嬌嬌越來越美。」

阿嬌又變樣？（霍汶希微博圖片﹑鍾欣潼微博圖片）