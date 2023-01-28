鄺美雲愛犬拜年識逗利是　豪宅精緻擺放多款佛像是虔誠佛教徒

新年期間有不少藝人在社交網站上貼喜慶照片同大家拜年，而圈中富婆鄺美雲（Cally ）亦不例外，她更帶同兩位寶貝愛犬Bank和Euro一同出鏡，三人身穿紅色打扮相當應節，而華麗豪宅再度成為焦點，掀起不少網友討論。

鄺美雲同兩愛犬一起同大家拜年。（鄺美雲微博圖片）

眼見Cally 上貼的照片可見，她身穿紅色唐裝上陣，而兩愛犬Bank和Euro亦身穿紅色衣，三人同色系相當有應節。過程中，Cally 持利是與金錢寶，愛犬見到即撲上前，看似要同她拜年似的，相當可愛。

Bank和Euro如此可愛又聽話，Cally 其實一早已準備利是給牠們，牠們乖乖看着Cally ，而她亦各手持一封利是，你一封我一封用嘴巴接着，畫面相當可愛又溫馨。她留言表示：「我和我的寶貝Bank和Euro向大家拜年！祝各位兔年動若脫兔！生意興隆！財源滾滾！富貴吉祥！」

Bank和Euro有利是。（鄺美雲微博圖片）

雖然Bank和Euro相當可愛，但Cally 的豪宅似乎搶了不少焦點，眼見家中空間闊落，裝潢以白色為主，客廳一座觀音像特別亮眼，露台種滿樹木環境清幽，整體感覺安靜怡人，非常適合她修行之心。事實上，她除了客廳擺放觀音像之外，戶外花園亦擺放了多個佛像，而Cally 其實是虔誠佛教徒，不時出席佛教活動又出錢出力做善事，絕對是人美心善，而她的法號叫「如悅」，更曾用法號名義捐出多款珍藏拍賣做善事。

鄺美雲位於九肚山豪宅。（影片截圖）

家中空間相當寬闊。（影片截圖）

而一向投資有道的她，手持多個物業，而拜年照片就位於沙田九肚山豪宅拍攝，而她曾經在節目《魯豫有約》中公開豪宅內景，豪宅以複式設計為主，空間廣闊，廚房亦相當大，內設還有KTV房，戶外花園空間寬敞，亦有游泳池等，整個住宅環境相當好，而她是與弟弟﹑弟媳與姪女一起住，她住三樓，弟弟一家住二樓，還有多個工人，據傳她是以約4000萬購入該豪宅。

戶外花園。（影片截圖）

Cally 亦似乎對沙田一帶非常鍾愛，據有報導指出她曾在2021年以978萬元易手玖瓏山傲瓏閣1座低層E室，當時購入的價位是870.36萬元，是次沽貨帳面獲利107.64萬元，早年以約2萬元租出，持貨七年，可想而知她鍾愛買磚頭作投資。

內設KTV房。（影片截圖）