璀璨帝國紐約篇｜洪永時曾一口氣買30輛勞斯萊斯　最後賤賣還債

Netflix真人騷《璀璨帝國：紐約篇》（Bling Empire: New York）日前開播，當中來自香港的Stephen Hung和第四任妻子Deborah Hung與家族有40億美元（約312億港元）身家的「富二代」Dorothy Wang開火，成為本季亮點之一。相信不少觀眾都對Stephen Hung（洪永時）這位富豪並不陌生，因他曾一口氣跟勞斯萊斯總公司定製了30輛的加長版幻影汽車震驚全球，亦創下該品牌歷史上最大的一筆訂單記錄。

生活依然風光！（VCG）

打扮時髦的洪永時在1981年畢業於洛杉磯南加洲大學，持有工商管理碩士學位。據說他父親在香港投資房地產，白手起家創下驚人財富。在2012年，殼王陳國強旗下的保華建業斥資20億元，向洪永時購入澳門路氹金光大道地皮，計劃興建六星級酒店及賭場，總投資額達64億元。洪永時更出任保華建業的聯席主席兼執行董事，及後將公司改名為路易十三。

一度傳出破產傳聞。（VCG）

與第四任妻子非常恩愛！（VCG）

當年洪永時不斷向外宣稱酒店將有賭場經營，令市場憧憬公司搖身變成賭業股。當時可謂南岸最輝煌時刻，在博彩概念下，股價不斷飛升，最高時見40多元。洪永時更買了這 30 台勞斯萊斯幻影汽車，將劃為洪永時名下的澳門路易十三酒店和賭場（Louis XIII hotel）資產，專門用於接送富有的中國賭客。豈料最終皆不成事，洪永時賭場大亨夢碎，2018年初便辭去職務離場，剩下堆積如山的債務，為了還債他不得不將勞斯萊斯賤賣，套現2,400萬，令人唏噓。

Deborah與Stephen對生活品味要求甚高，除了一身名牌，識飲識食，更鍾意玩車。（IG/@stephenhungofficial）

生活奢華！（IG/@stephenhungofficial）

多年不見，原來洪永時與妻子Deborah Hung移居美國繼續奢華生活，其中一集講述洪永時與Deborah到Graff購買結婚十周年的周年禮物，更獲得品牌的北美區CEO Marc Hruschka親自招待。

私人飛機出入! （IG/@stephenhungofficial）

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