璀璨帝國紐約篇｜揭中國百貨王千金奢華生活　曾自稱快樂的失業者

Netflix名媛真人騷《璀璨帝國》(Bling Empire)揭開一班居住在洛杉磯亞裔名媛富豪的奢華日常,更將名媛間勾心鬥角、挑撥離間的狗血情節曝光,超離地的炫富日常衝擊大家的三觀。由於收視極好,Netflix日前再推出番外篇《璀璨帝國:紐約篇》(Bling Empire: New York)。

《璀璨帝國:紐約篇》以家族淨資產約40億美金的Dorothy Wang、珠寶設計師Lynn Ban與造型師Tina Leung為主,當中亦有亞裔富豪名媛、時尚界KOL等。劇情主要講述在第三季短暫現身過的Dorothy,從洛杉磯搬到紐約多姿多彩的生活。

Dorothy Wang家族淨資產約40億美元。(IG/@dorothywang)

Dorothy是金鷹國際集團董事長王恆的千金。(Netflix)

美籍華裔千金Dorothy Wang王宣琳金鷹國際集團董事長王恆的千金,其家族在台灣起家並發展到美國,產業涉獵連鎖百貨、房地產、五星級酒店,號稱「中國百貨王」,淨資產40億美元。Dorothy經常在社交平台曬奢華生活及出席各大時尚活動派對的照片,並已吸納到超過100萬粉絲,她曾在訪問中笑稱自己是「快樂的失業者」,亦從來不擔心沒有工作,在正式繼承家族生意前,要活在當下玩到盡。

而星加坡出生的美籍珠寶設計師Lynn Ban就經營頂級客戶群的訂製珠寶設計服務,Lynn由時裝買手轉戰珠寶設計,靠著獨特的時尚觸覺而在珠寶界爆紅,更成為Rihanna、Madonna、Beyoncé等天后喜愛的品牌。

Lynn Ban就經營頂級客戶群的訂製珠寶設計服務。(IG/@lynn_ban)

國際天后Rihanna、Madonna都是Lynn的客戶。(IG/@lynn_ban)

另外,香港時尚造型師Tina Leung梁伊妮在時尚圈打滾多年,雖然外形高冷,但為人親切。她畢業於英國University of Bristol戲劇系,一直想成為演員拍電影,不過她曾在訪問中透露,想到拍戲時要親吻除了男友以外的男演員接吻時,便放棄了當演員。後來,Tina到美國留學進修時裝造型,更擔任過《色慾都市》(Sex and the City)御用造型師Patricia Field的助手。多年來,Tina一直為自己熱愛的時裝打拼,成為出色的造型師,更擔任過不同時尚雜誌的形象設計師,成功打響名堂。

Tina Leung是香港時尚造型師。(IG/@tinaleung)

Tina到美國留學進修時裝造型,更擔任過《色慾都市》(Sex and the City)御用造型師Patricia Field的助手。(IG/@tinaleung)

