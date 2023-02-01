成龍早於荷李活爆紅獲封「李小龍第二」卻因一關鍵放棄外國市場

【無限超越班】成龍出道以來拍過無數經典作品，更以《火拼時速》（Rush hour／尖峰時刻）、《功夫夢》（The Karate Kid）等電影在荷李活創下佳績，但近幾年他毅然回到華人世界，將事業重心轉往大陸發展，他近期也透露是因為自己的發音不標準，常常一句台詞唸很多次，認為荷李活沒有專注在他的武術專業，才會決定離開。



成龍日前推出綜藝節目《無限超越班》，並在節目中擔任節目召集人，找來了佘詩曼、爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇等人擔任點評導師。在節目播出的首集中，成龍大方分享自身經歷，並說一開始前往美國發展時，英文不好，連一句簡單的英文台詞，都必須練一整個月才能說出標準口音，「沒有人注重我打得多好」，最終才決定放棄荷李活市場。

【相關圖輯】成龍揭演藝界秘聞「拿槍指著演員拍戲」拍《警察故事》另有原因（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

此外，對於外界曾一直拿他與過去的李小龍比較，成龍則霸氣表示：「很多人拿我跟李小龍比，說我是李小龍第二，但我不可能跟他比，我們不要做第一，我們要做唯一。」

【同場加映】被成龍強行按摩場面震驚網民！《雙龍會》利智入行以來最性感演出（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

延伸閱讀：

影星鮑德溫片場誤殺攝影指導 依過失殺人罪起訴

胡歌結婚！擋箭牌彭于晏狂被催婚 首回應曝人生計畫

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】