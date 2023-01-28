楊紫瓊出道近40年憑真功夫征服荷李活　事後獲成龍一句「贈慶」

2023年第95屆奧斯卡日前公佈提名名單，毫無懸念的，楊紫瓊（Michelle Yeoh）憑著《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／媽的多重宇宙／瞬息全宇宙）入圍最佳女主角，成為首位被提名奧斯卡影后的華裔演員。



從1月10日強勢拿下金球獎影后開始，60歲的楊紫瓊幾乎成了這屆頒獎季中傳媒最大的關注焦點。隨即另一個奧斯卡指標「美國演員工會獎」（Screen Actors Guild Awards）也給予提名肯定，楊紫瓊的奧斯卡小金人已經越來越近了。

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坦白說，無論在哪個時代，《奇異女俠玩救宇宙》這樣瘋狂的電影都很難受到奧斯卡的青睞，以美國電影藝術與科學學院的口味來看，該片如今能夠獲得11項提名足以創造歷史。對於楊紫瓊來說，提名出爐前等待的幾個小時一定是難眠之夜。她是絕不會說出什麼「得不得獎不重要，我們已經很成功」之類自我催眠的空話的。

從去年年底至今，每一次獎項肯定、每一次傳媒亮相，你都能感到楊紫瓊是真的非常興奮。她會像小女生一樣開懷大笑，最後又總會激動落淚：「這一刻我等了40年，我絕對不放手。」

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01、與60歲和平相處

60歲的楊紫瓊仍然是那個無敵的打女——每天開工前，她都堅持著自己的早課，基本功、拉伸、核心鍛煉、太極拳，以及一次又一次的迴旋踢、格擋和後蹬。在家裡身著寬鬆的居家服接受傳媒採訪時，她也很樂意簡單展示一段，輕鬆吐氣把腳踢到頭頂，常把記者嚇得朝後一踉蹌，直呼「WOW。」

她每天起床時都會閉著眼睛自言自語：「請原諒我，對不起，謝謝，我愛你。」這段話是對自己的身體說的：「這副軀體經歷了太多顛簸，無數的瘀傷……所以，這是我向它表示感謝的方式。」

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楊紫瓊說，自己現在能清晰地看到時間從指縫裡溜走，已經不再是壯年時的精力無限：「更糟糕的是會有人說，看啊，她已經不是20多歲的樣子了，所以她做不了那些難的動作。大錯特錯！這些人不明白，這些年我學會了許多，如何保持體力保持健康，我比年輕時更懂得如何照顧自己。」

《奇異女俠玩救宇宙》的導演關家永（Daniel Kwan）和丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），是少數了解她的人。他們堅定地認為，如果這個行業中有誰能完成這部影片，那一定就是楊紫瓊。

這一判斷的標準並不只是因為年齡和身手，而是因為他們明白楊紫瓊對於瘋狂冒險的渴望。

於是我們看到了這個60歲的亞裔媽媽，開著街角的洗衣店，焦頭爛額應付著一桌子的稅務表格，照顧著失智的爸爸，懦弱的丈夫揣著離婚協議書，出櫃的女兒隨時準備離家出走。在被生活折磨得筋疲力盡之時，這位媽媽卻忽然被賦予了拯救世界的使命，精神穿越無數個平行宇宙，身手了得戰鬥力爆表……

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楊紫瓊彷彿是墮入了〈Turn Down for What〉的MV（也是《奇異女俠玩救宇宙》的兩位導演拍的，有興趣可以搜來看看，很瘋），在此之前你不可能想像她與滿牆SM道具同框的畫面。

她就像一個被侄子惡搞的阿姨一樣，無數次地對著兩個壞笑的丹尼爾導演咆吼：「你們這些男孩子瘋了！讓我做什麼？」然後她就照做了，而且做得棒極了，如果你看過《奇異女俠玩救宇宙》的NG花絮，你會看到和年輕人打成一片的她有多開心。

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02、「我終於變酷了！」

時間回到去年3月，《奇異女俠玩救宇宙》西南偏南電影節（SXSW）首映禮，楊紫瓊坐在奧斯汀的派拉蒙劇院（Paramount Theater），她很多年沒有這麼緊張過了。她在這部電影裡一人飾演了無數個角色，擔心觀眾對這種詭異的表演會有什麼反應，觀眾會在正確的地方發笑嗎？會覺得她搞笑嗎？

楊紫瓊說，那一瞬間她想起了自己第一部主演電影首映時的情形。

1985年的《皇家師姐》，她在香港的戲院裡同樣是焦慮地關注著身邊幾百人的一舉一動，心裡已經準備好迎接噓聲，最後歡呼聲爆發，她欣喜若狂。

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這次也是一樣，當她第一次聽見人們被《奇異女俠玩救宇宙》逗笑，難以壓抑心中的激動：「天哪天哪天哪！他們真的覺得我搞笑！」在此之後，楊紫瓊經常會在外面遇到年輕粉絲，孩子們告訴她自己有多麼喜歡那些瘋狂的噱頭，和她分享自己與父母的相處經歷。

「他們會在超市裡問我說，你超酷的，能不能合照。表面上我會微笑點頭，但心裡我已經是揮舞著拳頭尖叫，『YES！我終於變酷了！』」

兩位丹尼爾導演很坦誠，早早就告訴了外界這部劇本最早是為成龍量身定造的。被他拒絕後，他們把角色性別反轉，找了楊紫瓊。

影片大獲成功後，成龍給楊紫瓊發短信：「嘿，祝賀你的新片，你知道你的導演先來找我的嗎?」楊紫瓊回道：「是的兄弟，我知道！你虧大了，兄弟，謝謝你！」

她和成龍的關係的確非常好，兩人當了40年的歡喜冤家，80年代就在香港一起打拼。1992年拍《警察故事3》時，這兩個超級特技明星就像回合制遊戲一樣，你來一個跳車我來一個跳房頂，你跳了房頂我就跳直升機，誰也不認輸。

最後是成龍踩了剎車：「別再加難度了，這樣下去我們兩個都會沒命。」

轉戰荷李活後，接受《Late Show with David Letterman》訪問時，楊紫瓊會毫不遮掩地用「Male Chauvinist Pig」來稱呼成龍：「當他面我也這麼說，因為我是少數能讓他心服口服的人，他知道我真的會踢他屁股。」

03、等待了一輩子的角色

在馬來西亞，楊紫瓊是真正的富家小姐。祖父楊錦坤在1930年代創建了近打巴士公司，被譽為「大馬交通之父」，父親楊建德後來也成了享譽全國的大律師。楊紫瓊少女時代跟著父母去了英國學芭蕾，後來脊柱受傷，但明星夢沒有就此作罷。

1983年她獲得了馬來西亞小姐和墨爾本小姐冠軍，然後去了香港拍廣告拍電影，粵語、普通話和功夫都是從頭學起，跟著洪家班習武，每天練功打沙包。

楊紫瓊靠真功夫征服了亞洲和荷李活，在《新鐵金剛之明日帝國》（Tomorrow Never Dies／007：明日帝國）裡首次把邦女郎提升到了打女的高度，讓老外對亞洲女性有了改觀，但這對她來說遠遠不夠。

之後的很多年裡，她都苦於無法突破這種亞裔既定印象，年齡卻越來越大，《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》、《黃石的孩子》，再到近幾年的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians／摘金奇緣／瘋狂亞洲富豪）、《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings／尚氣與十環傳奇），從姐姐一路演到媽媽。情況正在變好，尤其是《我的超豪男友》獲得成功之後，楊紫瓊發現時代變了。

「在荷李活每個人都在談論包容性、多樣性，不再只是在演員名單裡打個勾，『哦，有華裔了，夠多元了』。」

在楊紫瓊看來，打破族裔天花板的方法就是學會講故事，讓屬於亞裔移民的故事開始走入更多人的視野：「這也是《奇異女俠玩救宇宙》吸引人的地方，她給了一個非常普通的女人發聲的機會，一個上了年紀的、沉默了一輩子的移民主婦。」

另一方面，這個角色也給了楊紫瓊展示自己更多面的機會。以往的她總是如鋼鐵般堅毅，或者要保持絕對優雅。人們更看重她的身手，「演技」不重要，一張撲克臉就足夠了。

楊紫瓊如今的經歷其實很能給年輕人啟發——60歲了，演過那麼多好電影，什麼都不缺了，她為什麼還會如此執著於一個角色，把所有的「未完成」寄託在這個「亞裔媽媽」身上？現在我們看到一個更鮮活的楊紫瓊，有趣、真實、悲傷，以及她此前幾乎從未在大銀幕上有機會如此犯傻耍賤，要靠穿錯鞋來實現穿越。

「這個角色，擁有我作為演員想達成的一切，我等了一輩子。」

【第95屆奧斯卡獎部分提名名單】

最佳影片：

《西線無戰事》（Im Westen nichts Neues）

《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）

《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）

《貓王》（Elvis）

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）

《TÁR》（塔爾）

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）

《悲情三角》（Triangle of Sadness）

《Women Talking》（女人們的談話）

最佳女主角：

姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett／凱特布蘭切特）《TÁR》

安娜德哈瑪斯（Ana de Armas） 《金髮美人》（Blonde）

蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams／米歇爾威廉姆斯）《法貝曼：造夢大師》

安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough ）《To Leslie》 （致萊斯利）

楊紫瓊 《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男主角：

奧斯汀畢拿（Austin Butler／奧斯汀巴特勒） 《貓王》

班頓費沙（Brendan Fraser／布蘭登費舍）《鯨》（The Whale／我的鯨魚老爸）

比爾·奈伊 《生之欲》

歌連法路（Colin Farrell／科林法瑞爾） 《伊尼舍林的女妖》

保羅麥斯卡（Paul Mescal）《Aftersun》（曬後假日》）

最佳女配角：

安祖娜比莎（Angela Bassett／安吉拉貝塞特）《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）

周洪 《鯨》

嘉莉干頓（Kerry Condon／凱瑞康頓） 《伊尼舍林的女妖》

珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）《奇異女俠玩救宇宙》

許瑋倫（Stephanie Hsu）《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角

Brendan Gleeson（布萊丹格里森）《伊尼舍林的女妖》

Judd Hirsch（賈德赫希）《法貝曼：造夢大師》

關繼威（Ke Huy Quan）《奇異女俠玩救宇宙》

巴利高根（Barry Keoghan／巴里基奧恩）《伊尼舍林的女妖》

拜恩泰利亨利（Brian Tyree Henry／布萊恩泰里亨利）《攜步渡水橋》（Causeway／橋之彼端）

最佳導演

Martin McDonagh／《伊尼舍林的女妖》

Daniel Scheinert及Daniel Kwan／《奇異女俠玩救宇宙》

史提芬史匹堡（Steven Spielberg）／《法貝曼：造夢大師》

Todd Field ／《TÁR》

Ruben Östlund／《上流落水狗》

最佳原創劇本：

《奇異女俠玩救宇宙》

《伊尼舍林的女妖》

《法貝曼：造夢大師》

《TÁR》

《悲情三角》

最佳改編劇本

《西線無戰事》

《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out Mystery／鋒迴路轉：抽絲剝繭）

《Living》

《壯志凌雲：獨行俠》

《Women Talking》

最佳國際影片

《西線無戰事》（德國）

《1985阿根廷》（阿根廷）

《Close》（比利時）

《驢子伊艾奧》（波蘭）

《恬静之夏》（愛爾蘭）