楊紫瓊出道近40年憑真功夫征服荷李活　事後獲成龍一句「贈慶」

2023年第95屆奧斯卡日前公佈提名名單,毫無懸念的,楊紫瓊(Michelle Yeoh)憑著《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/瞬息全宇宙)入圍最佳女主角,成為首位被提名奧斯卡影后的華裔演員。



從1月10日強勢拿下金球獎影后開始,60歲的楊紫瓊幾乎成了這屆頒獎季中傳媒最大的關注焦點。隨即另一個奧斯卡指標「美國演員工會獎」(Screen Actors Guild Awards)也給予提名肯定,楊紫瓊的奧斯卡小金人已經越來越近了。

坦白說,無論在哪個時代,《奇異女俠玩救宇宙》這樣瘋狂的電影都很難受到奧斯卡的青睞,以美國電影藝術與科學學院的口味來看,該片如今能夠獲得11項提名足以創造歷史。對於楊紫瓊來說,提名出爐前等待的幾個小時一定是難眠之夜。她是絕不會說出什麼「得不得獎不重要,我們已經很成功」之類自我催眠的空話的。

從去年年底至今,每一次獎項肯定、每一次傳媒亮相,你都能感到楊紫瓊是真的非常興奮。她會像小女生一樣開懷大笑,最後又總會激動落淚:「這一刻我等了40年,我絕對不放手。」

01、與60歲和平相處

60歲的楊紫瓊仍然是那個無敵的打女——每天開工前,她都堅持著自己的早課,基本功、拉伸、核心鍛煉、太極拳,以及一次又一次的迴旋踢、格擋和後蹬。在家裡身著寬鬆的居家服接受傳媒採訪時,她也很樂意簡單展示一段,輕鬆吐氣把腳踢到頭頂,常把記者嚇得朝後一踉蹌,直呼「WOW。」

她每天起床時都會閉著眼睛自言自語:「請原諒我,對不起,謝謝,我愛你。」這段話是對自己的身體說的:「這副軀體經歷了太多顛簸,無數的瘀傷……所以,這是我向它表示感謝的方式。」

楊紫瓊說,自己現在能清晰地看到時間從指縫裡溜走,已經不再是壯年時的精力無限:「更糟糕的是會有人說,看啊,她已經不是20多歲的樣子了,所以她做不了那些難的動作。大錯特錯!這些人不明白,這些年我學會了許多,如何保持體力保持健康,我比年輕時更懂得如何照顧自己。」

《奇異女俠玩救宇宙》的導演關家永(Daniel Kwan)和丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert),是少數了解她的人。他們堅定地認為,如果這個行業中有誰能完成這部影片,那一定就是楊紫瓊。

這一判斷的標準並不只是因為年齡和身手,而是因為他們明白楊紫瓊對於瘋狂冒險的渴望。

於是我們看到了這個60歲的亞裔媽媽,開著街角的洗衣店,焦頭爛額應付著一桌子的稅務表格,照顧著失智的爸爸,懦弱的丈夫揣著離婚協議書,出櫃的女兒隨時準備離家出走。在被生活折磨得筋疲力盡之時,這位媽媽卻忽然被賦予了拯救世界的使命,精神穿越無數個平行宇宙,身手了得戰鬥力爆表……

楊紫瓊彷彿是墮入了〈Turn Down for What〉的MV(也是《奇異女俠玩救宇宙》的兩位導演拍的,有興趣可以搜來看看,很瘋),在此之前你不可能想像她與滿牆SM道具同框的畫面。

她就像一個被侄子惡搞的阿姨一樣,無數次地對著兩個壞笑的丹尼爾導演咆吼:「你們這些男孩子瘋了!讓我做什麼?」然後她就照做了,而且做得棒極了,如果你看過《奇異女俠玩救宇宙》的NG花絮,你會看到和年輕人打成一片的她有多開心。

02、「我終於變酷了!」

時間回到去年3月,《奇異女俠玩救宇宙》西南偏南電影節(SXSW)首映禮,楊紫瓊坐在奧斯汀的派拉蒙劇院(Paramount Theater),她很多年沒有這麼緊張過了。她在這部電影裡一人飾演了無數個角色,擔心觀眾對這種詭異的表演會有什麼反應,觀眾會在正確的地方發笑嗎?會覺得她搞笑嗎?

楊紫瓊說,那一瞬間她想起了自己第一部主演電影首映時的情形。

1985年的《皇家師姐》,她在香港的戲院裡同樣是焦慮地關注著身邊幾百人的一舉一動,心裡已經準備好迎接噓聲,最後歡呼聲爆發,她欣喜若狂。

這次也是一樣,當她第一次聽見人們被《奇異女俠玩救宇宙》逗笑,難以壓抑心中的激動:「天哪天哪天哪!他們真的覺得我搞笑!」在此之後,楊紫瓊經常會在外面遇到年輕粉絲,孩子們告訴她自己有多麼喜歡那些瘋狂的噱頭,和她分享自己與父母的相處經歷。

「他們會在超市裡問我說,你超酷的,能不能合照。表面上我會微笑點頭,但心裡我已經是揮舞著拳頭尖叫,『YES!我終於變酷了!』」

兩位丹尼爾導演很坦誠,早早就告訴了外界這部劇本最早是為成龍量身定造的。被他拒絕後,他們把角色性別反轉,找了楊紫瓊。

影片大獲成功後,成龍給楊紫瓊發短信:「嘿,祝賀你的新片,你知道你的導演先來找我的嗎?」楊紫瓊回道:「是的兄弟,我知道!你虧大了,兄弟,謝謝你!」

她和成龍的關係的確非常好,兩人當了40年的歡喜冤家,80年代就在香港一起打拼。1992年拍《警察故事3》時,這兩個超級特技明星就像回合制遊戲一樣,你來一個跳車我來一個跳房頂,你跳了房頂我就跳直升機,誰也不認輸。

最後是成龍踩了剎車:「別再加難度了,這樣下去我們兩個都會沒命。」

轉戰荷李活後,接受《Late Show with David Letterman》訪問時,楊紫瓊會毫不遮掩地用「Male Chauvinist Pig」來稱呼成龍:「當他面我也這麼說,因為我是少數能讓他心服口服的人,他知道我真的會踢他屁股。」

03、等待了一輩子的角色

在馬來西亞,楊紫瓊是真正的富家小姐。祖父楊錦坤在1930年代創建了近打巴士公司,被譽為「大馬交通之父」,父親楊建德後來也成了享譽全國的大律師。楊紫瓊少女時代跟著父母去了英國學芭蕾,後來脊柱受傷,但明星夢沒有就此作罷。

1983年她獲得了馬來西亞小姐和墨爾本小姐冠軍,然後去了香港拍廣告拍電影,粵語、普通話和功夫都是從頭學起,跟著洪家班習武,每天練功打沙包。

楊紫瓊靠真功夫征服了亞洲和荷李活,在《新鐵金剛之明日帝國》(Tomorrow Never Dies/007:明日帝國)裡首次把邦女郎提升到了打女的高度,讓老外對亞洲女性有了改觀,但這對她來說遠遠不夠。

之後的很多年裡,她都苦於無法突破這種亞裔既定印象,年齡卻越來越大,《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》、《黃石的孩子》,再到近幾年的《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians/摘金奇緣/瘋狂亞洲富豪)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings/尚氣與十環傳奇),從姐姐一路演到媽媽。情況正在變好,尤其是《我的超豪男友》獲得成功之後,楊紫瓊發現時代變了。

「在荷李活每個人都在談論包容性、多樣性,不再只是在演員名單裡打個勾,『哦,有華裔了,夠多元了』。」

在楊紫瓊看來,打破族裔天花板的方法就是學會講故事,讓屬於亞裔移民的故事開始走入更多人的視野:「這也是《奇異女俠玩救宇宙》吸引人的地方,她給了一個非常普通的女人發聲的機會,一個上了年紀的、沉默了一輩子的移民主婦。」

另一方面,這個角色也給了楊紫瓊展示自己更多面的機會。以往的她總是如鋼鐵般堅毅,或者要保持絕對優雅。人們更看重她的身手,「演技」不重要,一張撲克臉就足夠了。

楊紫瓊如今的經歷其實很能給年輕人啟發——60歲了,演過那麼多好電影,什麼都不缺了,她為什麼還會如此執著於一個角色,把所有的「未完成」寄託在這個「亞裔媽媽」身上?現在我們看到一個更鮮活的楊紫瓊,有趣、真實、悲傷,以及她此前幾乎從未在大銀幕上有機會如此犯傻耍賤,要靠穿錯鞋來實現穿越。

「這個角色,擁有我作為演員想達成的一切,我等了一輩子。」

【第95屆奧斯卡獎部分提名名單】

最佳影片:

《西線無戰事》(Im Westen nichts Neues)

《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)

《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)

《貓王》(Elvis)

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)

《TÁR》(塔爾)

《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)

《悲情三角》(Triangle of Sadness)

《Women Talking》(女人們的談話)

最佳女主角:

姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett/凱特布蘭切特)《TÁR》

安娜德哈瑪斯(Ana de Armas) 《金髮美人》(Blonde)

蜜雪兒威廉絲(Michelle Williams/米歇爾威廉姆斯)《法貝曼:造夢大師》

安德麗亞瑞斯波羅格(Andrea Riseborough )《To Leslie》 (致萊斯利)

楊紫瓊 《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男主角:

奧斯汀畢拿(Austin Butler/奧斯汀巴特勒) 《貓王》

班頓費沙(Brendan Fraser/布蘭登費舍)《鯨》(The Whale/我的鯨魚老爸)

比爾·奈伊 《生之欲》

歌連法路(Colin Farrell/科林法瑞爾) 《伊尼舍林的女妖》

保羅麥斯卡(Paul Mescal)《Aftersun》(曬後假日》)

最佳女配角:

安祖娜比莎(Angela Bassett/安吉拉貝塞特)《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)

周洪 《鯨》

嘉莉干頓(Kerry Condon/凱瑞康頓) 《伊尼舍林的女妖》

珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)《奇異女俠玩救宇宙》

許瑋倫(Stephanie Hsu)《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角

Brendan Gleeson(布萊丹格里森)《伊尼舍林的女妖》

Judd Hirsch(賈德赫希)《法貝曼:造夢大師》

關繼威(Ke Huy Quan)《奇異女俠玩救宇宙》

巴利高根(Barry Keoghan/巴里基奧恩)《伊尼舍林的女妖》

拜恩泰利亨利(Brian Tyree Henry/布萊恩泰里亨利)《攜步渡水橋》(Causeway/橋之彼端)

最佳導演

Martin McDonagh/《伊尼舍林的女妖》

Daniel Scheinert及Daniel Kwan/《奇異女俠玩救宇宙》

史提芬史匹堡(Steven Spielberg)/《法貝曼:造夢大師》

Todd Field /《TÁR》

Ruben Östlund/《上流落水狗》

最佳原創劇本:

《奇異女俠玩救宇宙》

《伊尼舍林的女妖》

《法貝曼:造夢大師》

《TÁR》

《悲情三角》

最佳改編劇本

《西線無戰事》

《神探白朗:抽絲剝繭》(Glass Onion: A Knives Out Mystery/鋒迴路轉:抽絲剝繭)

《Living》

《壯志凌雲:獨行俠》

《Women Talking》

最佳國際影片

《西線無戰事》(德國)

《1985阿根廷》(阿根廷)

《Close》(比利時)

《驢子伊艾奧》(波蘭)

《恬静之夏》(愛爾蘭)