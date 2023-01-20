成龍罕談16歲初戀經歷「我想盡辦法…」語畢即時眼濕濕：分手了

「我犯了全天下男人都會犯的錯！」成龍1999年讓吳綺莉懷上｢龍種｣的桃色醜聞導致形象盡毀，道歉記招的一席話更將全宇宙的男人拖下水，但想不到負心漢原來都有純情的一面。



成龍多年前曾經登上台灣節目《玫瑰之夜》罕談16歲初戀：｢我第一次初戀，那是我16歲的時候。第一是不敢給師父知道，爸爸媽媽反對，對方的爸爸媽媽也反對。那我這個人有點叛逆性，他們越反對我就越要做。那我怎麼可以出師門去談戀愛呢？｣

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為了拍拖，16歲的成龍就欺騙師父要出去拍戲，但實情當然就是去跟女朋友幽會啦。一講到當年的初戀往事，成龍罕有地露出含情默默的樣子，說：「我七點鐘就去公園等我的女朋友。」因為對方10點才能出門，所以成龍就只能在那邊等3個小時，但為了見女朋友一面，成龍半句怨言都沒有：「﹙她﹚來了以後就兩個人坐在長椅子上 ... 就坐在那邊，大概一天下來講不到幾句話。」

有人說鼻子大的男人最色有可能是假的，因為大哥原來純情得很，「沒有色色」大家可能覺得難以致信但總之他是這麼說的：「我想盡辦法怎麼可以牽到她的小手，好不容易有的時候，搭上她自肩膀，給我一搭上之後，我就 ... ｣

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成龍就從早上10點搭到晚上10點，｢我手都痺掉了，我手都不敢拿下來。因為拿下來，我﹙怕﹚沒有找到第二個機會擺上去，那個時候我覺得好甜蜜。｣沒想到成龍這個手一拿下來，就真的沒有下一次了，因為大哥收到她的分手信，一說到這成龍就眼框泛淚：｢因為﹙對方﹚媽媽爸爸反對啊，﹙內容﹚就是我要和你分開啦，我要離開了，我這封信不敢在家裡寫，還躲在廁所寫。她在廁所哭了，那我看完那封信我也哭了。｣

既然那麼愛對方，為何成龍多年後不找個機會再跟初戀，重拾舊情呢？原來大哥「滿師」後曾經試圖找對方要求一起私奔，｢她也不肯啊，不肯之後我就慢慢出來拍戲，出來拍戲後，我又慢慢發覺有很多東西比談戀愛還好玩，慢慢慢慢我就覺得談愛情不好玩了。｣

有失必有得，長大後的成龍大哥不再沈迷於兒女私情而是醉心拍電影，榮升國際知名的武打巨星，大眾才有機會看到那麼多出色的動作電影。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：成龍《玫瑰之夜》談16歲初戀】