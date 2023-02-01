模範的士2 | 李帝勳加操變爆肌男　「變形俠醫」女粉絲原地暴動

撰文：邱愛霖
出版：更新：

夜幕降臨，暗黑英雄再度來襲！由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的Viu Original原創動作犯罪韓劇《模範的士2》將於2月17日載譽而歸，「彩虹運輸」實行延續上季「以惡制惡」精神，以智慧儆惡懲奸！香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼「復仇」進度。

李帝勳、金義聖和表藝珍等人回歸續集。

以惡制惡 拳頭實踐正義

Viu Original原創韓劇《模範的士2》講述地下的士公司「彩虹運輸」代替無法受到法律保護的被害者策劃復仇計劃，並打著「以復仇代替尋死」的口號替天行道，用拳頭實踐私刑正義；本季「彩虹運輸」的服務版圖更從韓國擴展至越南，致力為更多受害者代理復仇，找回自己的精彩人生。

表藝珍（劇照）

有別於一段韓劇，《模範的士》主打以惡制惡，以李帝勳為首的「彩虹運輸」用暴力「百倍奉還」加害者的畫面讓觀眾直呼過癮；此外，劇中不少案件均改編自韓國真實事例如N號房、「快感殺人犯」鄭南奎案、校園暴力和電話詐騙等，正面諷刺韓國司法制度的情節不但大快人心，也讓人重新審視現有的法律漏洞，因此即使《模範的士》屬十九禁韓劇，仍取得19%最高收視，還在2021年「SBS演技大賞」橫掃六個獎項，贏盡一片口碑！

李帝勳（劇照）

肌肉吸睛 網民原地暴動

承接《模範的士》結尾，在一眾惡人得到應有的報應後，金道奇（李帝勳飾）展開全新旅途、安高恩（表藝珍飾）如願當上警察，張省哲（金義聖飾）則經營正派的士公司；但是在《模範的士2》釋出的全新劇照中，只見一身囚服的李帝勳被關在單人監獄裡鍛鍊身體，讓人好奇放下仇恨的「金道奇」為何滿身傷疤、眼裡盡是冷酷！不少網民亦發現李帝勳似乎為了《模範的士2》積極加操，更由原本的鋼條身材進化成渾身肌肉的「變形俠醫」，讓女觀眾原地暴動外，也令人更期待第二季的劇情發展。

李帝勳為了Viu Original原創韓劇《模範的士2》積極操肌。
原本鋼條身形的李帝勳練得一身肌肉，堪比變形俠醫！
張栢芝疑爆新戀情！神秘男子十指緊扣甜蜜拖手照曝光陳蕾終於同三年不見廣州家人見面　內地粉絲促返鄉下開騷搞見面會朱千雪同蔡思貝岑杏賢楊秀惠拜年、湯洛雯馬國明親密依偎放閃
韓劇