TVB官微唱好《新四十二章》　內地網民不賣帳反問：《EU》更好看

無綫（TVB）劇集《新四十二章》播出一星期，觀眾反應有彈亦有讚。彈的評論，指出劇集節奏稍微「拖戲」，劇情依然是介紹角色出場，而主線則尚未見影，也有人表示劇情鬆散，看得不明白。不過也有網民大讚《新四十二章》劇情夠癲，奇幻、穿越加上轉生元素，再加上尋寶，實在是腦洞大開，令人邊睇邊笑。



《新四十二章》由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛、譚凱琪主演。（劇照）

早前一篇由TVB官方微博發出的微博帖文中，就以「神奇異能腦洞大開」為題，表示《新四十二章》是一套為觀眾帶來全新追劇體驗，腦洞大開的劇集，共引用《張保仔》、《EU超時任務》、《愛上我的衰神》等奇幻劇為例，推薦網民睇新劇。最後更問網民喜歡哪一套劇集，以及喜歡的原因。

內地網民唔多受落。（劇照）

不過，幾乎全部的留言網民都回答，認為《EU超時任務》最好睇，也有人表示自己已經重溫了三遍，也有人說看完後心情久久不能平復，十分精彩。當然，也有人點名《愛上我的衰神》、《降魔的》、《鬼同你ot》、《金宵大廈》等劇集。

內地網民不買帳。（截圖）

雖然帖文主要是推薦新劇《新四十二章》，不過網民就似乎不太買帳，有網民直言：「這部劇沒有超能使者四分之一好看」，也有人直言想棄劇：「冇乜興趣。」更有人反問，TVB什麼時候會拍《EU超時任務》第二輯和《愛上我的衰神》第二輯。