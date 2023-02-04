36歲泰國「最美變性人」Poyd覓得真愛　與相識20年富商男友訂婚

現年36歲有泰國「最美變性人」之稱的Poyd，前日（2/2）在Instagram宣布喜訊，與相識20年的男友訂婚，更上載二人的合照，非常登對！據消息指，男友Oak是Poyd好友的哥哥，二人曾經就讀同一所學校，在Oak的猛烈追求下二人由師兄弟變為情侶關係，並決定於本年三月舉行婚禮，消息一出獲得大批圈中好友及網民祝賀，當中薛凱琪亦留言祝福。而Oak亦把自己的Instagram頭像換成二人的合照，據了解男方的家族擁有酒店生意，是位為富商。

現年36歲有泰國「最美變性人」之稱的Poyd宣布喜訊。（IG/@poydtreechada）

Poyd在17歲時做手術變性成為女人。（IG/@poydtreechada）

Poyd在17歲時做手術變性成為女人，在19歲時就在Miss Tiffany's Universe（亦被稱泰國變性人選美大賽）得到冠軍，其後慢慢開始活躍於演藝圈。她的五官精緻，氣質清純甜美，而且身材纖瘦，穿搭散發的氣質也被外界譽為比女人更女人。初期被網民認識時，曾被指似台灣女星曾愷玹和韓團少女時代成員允兒（又譯︰潤娥）。2013年她在電影《掃毒》中與張家輝飾演夫妻，當中與對方有場激烈的吻戲，因而爆紅。

《掃毒》張家輝激咀變性人Poyd 17歲受手術之痛︰可變女人就開心

Poyd在訪問提過，自小已經想做女人，但在父母面前一直強裝成男生，但成長後覺得自己愈來愈抗拒做男生，特別是見到自己的生殖器官。「男性生殖器官讓我覺得噁心。」於是17歲便狠下決心，決定變性，她坦言手術過程非常痛苦︰「但想到可以變成女人就很開心，相較之下，一切都值得。」成功變性後，Poyd開始留長髮，更努力做運動保持完美體態。從所有公開相片可見，她簡直美過不少女明星，起初香港接觸Poyd時，更指她貌似曾愷玹及Angelababy。事實上她已成功除去身上任何男性的行跡，昂然投身做一個真正的女人。