由陳木勝執導，張家輝、古天樂、劉青雲主演的《掃毒》（2013），是當年聖誕大片，亦不知不覺間，在10年內拍了一共3集成為系列電影。首集除了集三大影帝最為有叫座力，另一賣點是片中女主角寶兒（Poyd），其實是位泰國變性人，但因為女人味重，在亞洲一帶甚具名氣，至今仍然活躍於娛樂圈。

張家輝在戲中為保命，要變上Poyd更結為夫婦。（《掃毒》劇照）

Poyd（又稱：寶兒，英文名為Treechada Petcharat），1986年10月5日出世的她，今年36歲，身高 172cm，擁有33、24、36標準身形，是泰國新生代當紅的女演員、歌手，活躍於泰國、東南亞一帶，因為一套《掃毒》，更令她人氣急升。

在戲中她飾演八面佛（盧海鵬 飾）女兒，張家輝因為被遺棄在泰國，唯有在當地做八面佛的女婿，與Poyd結婚。雖然劇情沒有清楚交代Poyd的身份，但因為家輝在回憶中說得相當難堪，推斷故事角色仍是設定她為變性人。

Poyd在訪問提過，自小已經想做女人，但在父母面前一直強裝成男生，但成長後覺得自己愈來愈抗拒做男生，特別是見到自己的生殖器官。「男性生殖器官讓我覺得噁心。」於是17歲便狠下決心，決定變性，她坦言手術過程非常痛苦︰「但想到可以變成女人就很開心，相較之下，一切都值得。」

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成功變性後，Poyd開始留長髮，更努力做運動保持完美體態。從所有公開相片可見，她簡直美過不少女明星，起初香港接觸Poyd時，更指她貌似曾愷玹及Angelababy。事實上她已成功除去身上任何男性的行跡，昂然投身做一個真正的女人。