給十九歲的我｜莫竣名公開撐張導　反問：為何李慧詩受訪不能播？

導演張婉婷執導十年的紀錄片《給十九歲的我》一上映引起極大爭議，陸續有女學生爆出，簽署第二份同意書時，遭受拍攝團隊以群眾壓力簽下同意書，雖然導演張婉婷昨日（5日）已宣布暫時公映，不過事件仍未告一段落，張導仍然成為眾矢之的。曾主持ViuTV靈探節目《入住請敲門》的主持人莫竣名（Louis）在IG公開撐張導，亦反問觀眾「為何李慧詩受訪部分不能播？」。



其中一位申訴人阿佘（右一），上月尾有現身電影宣傳活動。（資料圖片）

紀錄片《給十九歲的我》講述學生成長過程，本是一部勵志感人的紀錄片，卻掀起極大爭議，事關有份參與拍攝的女學生王卓聆（阿聆），以萬字文控訴導演張婉婷及校方不尊重她的意願，電影最終仍以任何形式公開放映，導致她造成心理創傷。另外「牛下女車神」李慧詩更在社交平台發聲，炮轟導演張婉婷沒有知會她的情況下，擅自將訪問她的片段收錄於電影內，陸續有女學生爆出，當初簽署第二份同意書時，遭到拍攝團隊以「所有人已經簽咗名，剩係得我未簽」的理由才簽下同意書。醜聞愈爆愈多，導演張婉婷成為眾矢之的，急急將電影下架，但仍未平息廣大觀眾的恕氣。

李慧詩在IG發文炮轟導演張婉婷。（網上截圖）

不過曾主持ViuTV靈探節目《入住請敲門》的主持人莫竣名（Louis）就有不同看法，更在IG公開撐張導，更反問觀眾「為何李慧詩受訪部分不能播？」他說：「我覺得張導同英華女學校喺今次事件最大嘅過失係「強行公映」，但李慧詩受訪部分我仍然未明，點解電視就播得，電影就唔播得，電視新聞就冇引導性問題？電視新聞就中肯？」接著他拿街訪做比喻：「如果有人喺街對部機嚟問你「聽緊乜嘢歌啊？」你答咗「蒙着咀說愛你」點知人哋玩到好盡，拍個120分鐘電影版，俾佢上到大螢幕，咁係咪就有問題？」至於張導當時「未經許可」扮記者採訪李慧詩，有人認為經已構成不道德行為，對此，Louis答辯：「以我所知，極多拍攝都係「未經批准」或「假扮批准」已完成。」再次問大家：「係咪新聞播就冇問題，電影播就有問題，新聞自由大於創作自由？」。

曾主持ViuTV靈探節目《入住請敲門》的主持人莫竣名（Louis）。(莫竣名IG)

Louis反問觀眾「為何李慧詩受訪部分不能播？」 (莫竣名IG)

大家又點睇呢? (莫竣名IG)