新四十二章｜鄭家生原來係《鎗火》武指　指TVB人工少合理

提起「鄭家生」未必個個人都知道是誰，不過大家一定對《破壞之王》奔雷手文泰來這個名號有印象。無綫（TVB）劇集《新四十二章》中鄭家生（生哥）飾演個個身懷奇技的「十二成員」之一的王都（都叔），戲份不算多但硬朗剛強的外表卻會令人記得「嘩，奔雷手喎！」



鄭家生飾演「十二成員」之一的王都（都叔）。（《新四十二章》截圖）

日前劇集宣傳活動中，生哥鄭家生接受《香港01》訪問，談及了當年入行加入TVB的經過，以及為什麼由武術指導轉變到演員。原來當年他除了「打TVB份工」外，也曾為不少電影擔任武指一職。

鄭家生最出名角色一定係奔雷手。（電影《破壞之王》截圖）

武指「兼職」做演員：要我講幾句對白，我寧願打十幾招

鄭家生說：「我簽入嚟TVB嗰時係武術指導，做咗幾年之後慢慢轉做演員。」他表示，當年做武指的人都會出鏡拍劇，打幾招或者講幾句對白。他直言做過幾次演員覺得「很過癮」，但自己就不太習慣講對白。他說：「嗰時好大劑，要我講幾句對白，我寧願打十幾招。你知啦，我哋拍打就順手，但係講對白就大劑。死噏爛噏，但係一講就好『甩卡』。」他表示，當年只是兩三句對白都要背足一日，才能夠熟練。

鄭家生話當年，其實工作很辛苦。（梁碧玲攝）

為什麼會由武指轉到做演員？他表示因為預見到未來生活。他說：「演員有度好，起碼一拍古裝片，我哋起碼慳返個替身，做演員全部自己打晒，吊威也，全部都自己做，所以嗰啲監製都好優先考慮我哋。雖然我哋講對白唔係好順，但係都講得掂，返去死背都講得掂，所以嗰時監製都鍾意用我。講對白我都已經叫做㗎啦，有啲武指連講都唔掂。」

鄭家生絕對是惡人惡相的代表，他未必是黑社會，但絕對是收數、車房惡霸的代表人物。（螢幕截圖）

武指未必可以做到老

另一個原因，因為他認為做武指上山下海跳上跳落，自己未必可以做到老。他說：「我唔係成個約做演員，而係做武指，又做替身又做演員，嗰時有能力嘛，體能仲喺度。以前嗰啲真係『呯嘭！』就撻喺度，吊威也吊足一日都係咁吊。你而家叫我吊一日？我死畀你睇！啱唔啱？有體能先搵到錢，冇體能嘅時候做演員就穩陣啲。」

武指與演員除了工作性質不同，就連人工都是差天共地。他說：「（人工）差好遠！我記得79年呂良偉啱啱訓練班出嚟，呂良偉出緊$700一個月糧之嘛。嗰時我都出緊$2500一個月糧㗎。訓練班出嚟未有人知係邊個㗎嘛，但係出咗名就梗係唔同啦。」

鄭家生於《鐵探》中飾演一名強姦犯。(TVB電視截圖)

做電影武指攞金像獎提名

生哥也說，其實無論在TVB做武指或是做演員期間，他在兼顧在外面電影擔任武指工作，旨在搵多份收入。他說：「我唔係只得TVB，我出面好多電影，好似以前杜琪峰好多電影都係我做武指，《槍火》都係我做武指，嗰時喺出面都好多嘢做。」1999年電影《鎗火》，他曾憑此電影獲得第19屆香港電影金像獎「最佳動作設計」的提名，除此之外還擔任過《辣手回春》、《趕屍先生》等電影的武指。

鄭家生憑1999年電影《鎗火》獲得第19屆香港電影金像獎「最佳動作設計」的提名。（電影截圖）

埋怨TVB人工低：嘥氣啦

他又直言，其實做演員應該主動尋找工作機會。他說：「我都唔明點解啲人成日話TVB乜乜物物，嘥氣啦。你簽咗TVB你就預咗得咁多人工，你就自己再去諗啦。我覺得夠生活咪搞掂囉。可以自己出去再搵㗎嘛，靠TVB死得人啦，哈哈。」

鄭家生今年已66歲。（梁碧玲攝）

後生時努力拼搏，其實生哥也儲下了不少收入，所以現在可以一邊工作一邊享受生活。他直言：「OK㗎！其實講得好聽啲，我今年66歲，如果86歲要行咪行囉，但係呢20年就算唔做都夠生活㗎，就算唔做都夠生活！我而家就係玩住嚟做，邊度有得玩咪去玩吓囉，仔又大囉，都30歲，仲咁辛苦做咩啫？」

鄭家生直言現在生活無憂。（梁碧玲攝）

直言生活無憂：82年，83年都搵緊幾萬一個月

已經有樓收租？生哥笑言自己後生時不懂置業投資，只買了一個單位自往。他說：「我最記得82年，83年都搵緊幾萬一個月，搵緊三萬幾一個月。喺羅湖6萬蚊一層樓，任揀吖。我冇買吖，哈哈哈，嗰時買嚟做乜。84年我同呂良偉買間村屋15萬，呂良偉嗰時喺村嗰度買咗一間，佢就唔鍾意就賣咗畀我。冇啦，嗰時邊度識（買樓）啫，書又讀得唔多，好在乜都唔啱又唔會周圍蒲，有錢就死儲爛儲，咁就有錢買樓，叫做有地方住，可以遊吓遊吓咁囉。」