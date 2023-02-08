39歲沈震軒又曬豪宅私人珍藏室　保守估計過百隻至少十多萬

39歲藝人沈震軒（Sammy）打拼多年有不少存款，與女友陳欣妍（Shirley）拍拖5年同居感情甜蜜，不時一同拍片大曬恩愛。早前沈震軒曬出家中私人健身室，空間闊落擺到多部健身器材，媲美專業健身室。他又介紹一部最大的器材。他說：「我唔敢話畀大家聽呢部原價幾多。只可以講足夠買我起一部唔錯嘅車。你睇就會知佢嘅鋼材同承重量有幾強。」他還續指器材上的鐵餅和Bar（鋼條）都是比賽使用級別，而且要分開買。說罷，他還一邊撫摸着，一邊說：「呢啲刮手嘅位置，摸起嚟就好似名車，名錶咁嘅感覺。」據知，整套設備索價近6位數字。

沈震軒堅持買質量好的，原來是有安全性考量。（截圖 / YouTube@Sammy Sum 沈震軒）

沈震軒近日拍片曬出家中另一間專門擺設模型玩具。沈震軒站在客廳，背後有一部大電視，更大到可以擺放聖誕樹；旁邊有一條樓梯行上樓，直達擺放私人珍藏的房間。

沈震軒與陳欣妍相處非常舒服。（影片截圖）

進入房間後，原來沈震軒擺放了一個裝滿Hot Toys的超大玻璃櫃，整面牆都是模型玩具，估計有過百隻。身為漫威（Marvel）和DC迷的沈震軒有幾乎全套超級英雄角色模型，根據網上資料，每隻Hot Toy都介乎至少1000至3000元，保守估計全數加埋至少十多萬，其中更有絕版Hot Toy。問到價錢，沈震軒笑指：「好平啫，有啲係朋友送嘅。」結果被Shirley篤爆，指睇過收據，以為一隻玩具只是幾百元，但原來只是訂金。

沈震軒曝光家中客廳。（影片截圖）

房內擺有四人飯桌和椅子，供沈震軒與友人悠閒坐下欣賞珍藏，另外有一部電視；更有一個室內露台，非常通風。

沈震軒每隻都過千蚊起跳。（網上圖片）

沈震軒爆Shirley不介意他購買三上悠亞Hot Toy，而當年搬屋時為免損壞男友珍藏，Shirley親自用手攞，每次只搬運兩隻玩具到新家，Shirley笑言來回了幾百次，不少網友稱讚Shirley是絕世好女友。

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