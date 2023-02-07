新四十二章 | 龔嘉欣扮BLACKPINK Lisa騷纖腰　大跳熱舞冧陳豪

由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的《G-NiiB 微生態配方特約：新四十二章》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、龔嘉欣（Katy）、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）、糖妹（黃山怡）、林景程及易宇航等。

龔嘉欣扮Lisa！（劇集截圖）

龔嘉欣扮BLACKPINK Lias冧陳豪

昨晚（6日）一集最大爆點，絕對是龔嘉欣（Katy）扮演「山寨版」韓團BLACKPINK 成員Lisa，大跳K-Pop冧陳豪（阿Mo）。劇情講述阿嬌（Katy飾）為了冧掂章經（陳豪飾）為其手上筆記解謎，不惜Lisa上身大跳勁舞。

好有魅力。（劇集截圖）

一頭淡紫色長直髮的Katy，配以淡紫色Cap帽及超緊身露腰上衣，徐徐地妸娜出場，甚有台型。曾經學習西方民族舞五年，亦都學過踢躂舞，拉丁舞等等的Katy，在長達半分鐘的單獨演出中，除了節拍十足地扭動膊頭及纖腰，更不時撥頭髮兼單眼，魅力爆燈，難怪不但章經冧至手舞足蹈，網民亦大叫過癮。

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文「舞」雙全的Katy，受訪時謙稱跳舞戲份對她來說並不簡單，主要難度更在拍檔陳豪身上，她說：「我覺得跳舞難過打戲，始終平時都比較少接觸呢類型嘅舞，拍攝之前都有練習，要跳得好睇好難，同場忍笑都好難，因為對住阿Mo實在太搞笑，佢嘅反應好有喜感。」

鄺潔楹爆炸頭登場

另網民上星期千呼萬喚的Judy，其飾演角色子瑜昨晚終於登場，飾演「炒股12成員」翰叔（陳勉良飾演）孫女的Judy，因不相信翰叔身患絕症，遂遭Mon姐（江嘉敏飾）設計引往醫院，幸最終仍能趕及見翰叔最後一面，場面感人。

鄺潔楹爆炸頭造型好新鮮！（劇集截圖）

人仔細細的Judy，昨晚一集不但着到五顏六色，其直達「巨無霸」級的爆炸頭更是相當吸睛，Judy笑言所有造型、包括臉上雀斑，全是監製主意，並笑言角色造型與心目中很大出入：「我個角色原型係溫柔啲，一去到化妝間知道個爆炸頭係我嘅，我真係呆咗，冇諗過佢哋會將咁大嘅頭髮擺喺我度。第一次試呢個髮型都成個半鐘，都好擔心係咪每次都咁耐。」又笑指爆炸頭令她很遴迍：「我試過勾到啲道具，吊威也又勾到條線。」

鄺潔楹笑指爆炸頭令她很遴迍。（劇集截圖）

Judy續指除了爆炸頭，角色還需要大量配飾，故每次造型差不多要花兩個半小時。不過Judy及劇組的心血完全沒有白費，除了造型掀起熱話，有網民留言：「估唔到現代版咁潮。」

糖妹與Judy一樣顏色Sharp爆。（劇集截圖）

糖妹獲讚超靚女

昨晚還有兩大驚喜角色登場，包括與Judy一樣顏色Sharp爆的糖妹，以及只是客串演出的羅毓儀。近期人氣急升的羅毓儀，激罕以壞女孩造型閃現劇集，更惡形惡相向Mon姐拋出一句：「我離家出走關你咩事呀？我依家係唔願返去，咁點吖？」與平時乖乖女形象大相徑庭，難怪吸引不少網民大讚有新鮮感，並留言：「蔓蔓學壞了」、「好正」、「真係唔認得，化妝威力真係勁」。至於糖妹亦獲不少網民大讚靚女，並指其誇張搶眼造型與Judy有得揮。