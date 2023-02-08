劉亦菲著黑絲色誘李現《去有風的地方》捨偶像包袱　床戲搏到盡

【去有風的地方／劉亦菲／李現／大陸劇集／內地劇集】《去有風的地方》由「仙女姐姐」劉亦菲和「現男友」李現主演。兩人劇中充滿熱戀情侶的激情火花，其中一場劉亦菲穿上以前在五星級酒店工作的制服，合身OL套裝，配上黑絲襪、高跟鞋，讓李現被誘惑到目不轉睛，霸氣喊：「妳走近點，我看看」，下一秒就摟腰把她拉入懷中親吻，劉亦菲順手把綁起的頭髮放下，更顯女人嫵媚，李現接著把劉亦菲撲倒上床繼續吻，成2023年最火紅的陸劇CP。



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劉亦菲和李現於《去有風的地方》完美詮釋充滿生活感的情侶，沒有誇張狗血的情節，只有細水長流又深刻動人的感情，被網友封為「最佳療癒CP」，一場李現早晨突襲送花給劉亦菲，還順便送上一記「捧花吻」，日常生活中無時無刻充滿浪漫。該劇日前播出大結局，劉亦菲與李現坐在星空下喝酒談心，李現深情看著對方告白：「我多希望，時間能夠停留在這一刻，這一刻我感覺我們正在無限接近幸福。」兩人四目相對，在星空下幸福接吻，替劇集完美收官。

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大結局後，讓大批劇迷大感不捨，李現寫下終播感言：「『風是自由的』，這股自由的風從大理啟程，把謝之遙送到了大家面前。對謝之遙來說，風帶來了新的機遇、新的可能、新的成長，他也成為了一陣風，給大家帶來快樂、溫暖和治癒，非常開心。」他也期許大家在獲得治癒後，繼續往人生道路邁進，並預告會在下個作品與粉絲見面，「現在阿遙的這段有風旅程就要結束了，小李的旅程依然『正在進行』，新的一年也開始了，祝大家人生如風，輕輕鬆鬆，一起繼續行走在路上吧！」

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《去有風的地方》成李現另一代表作，他先前受訪時透露：「導演給他演角色的發揮空間很大，因為跟我歲數差不多，讓我想怎麼演就怎麼演，最後呈現出來的謝之遙就挺李現的。」李現也表示，拍攝該劇過程很開心，到了雲南各處美景拍攝，直呼「每天都像在旅行的路上」，有次拍戲一轉頭就看到彩虹掛天空，讓他感嘆：「太治癒了！」

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