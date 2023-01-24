劉亦菲熱播劇帶火大理古鎮　當地村民向遊客索要「買路財」遭抵制

劉亦菲新劇《去有風的地方》正在內地熱播，劇中民風淳樸、風景優美的大理沙溪古鎮等地備受劇迷嚮往。春節假期，有民眾自駕前往該地遊玩打卡，希望感受劇中古樸自然的生活，卻在途中遭遇村民強行阻攔要錢，將劇迷拉回現實。



據《澎湃新聞》報道，該劇帶火了大理，特別是鳳陽邑、劍川沙溪古鎮等地主要取景地。但有春節前去的遊客爆料，臨近古鎮時，有當地村民在公路上拉著紅繩攔住往來車輛，稱要「化功德」，要求遊客給錢，否則不予通行。遊客無奈支付16元後，還被嫌棄太少。

劍川沙溪古鎮政府回應表示，攔路群眾多為中老年婦女，為修繕村內龍王廟籌集資金，私自拉紅繩向過往車輛「化功德」，已對參與人員嚴肅批評教育。

春節以來，內地遊客「報復性」出遊，雲南是熱門旅遊地之一。「去哪兒」數據顯示，西雙版納、大理春節期間酒店預訂量位列前三。但高價住宿、臨時退單、攔路要錢等混亂的旅游市場，令民眾對雲南好感度暴跌。有網民表示「很難想再去第二次。」

劉亦菲熱播據《去有風的地方》劇照▼

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網民睇法▼



「不會去那邊了。」

「化功德？不叫攔路搶劫嗎？」

「此樹是我栽！此路是我開！要想從此過！留下買路財！這是土匪的行徑」

「大理吃相難看，還不如出國」

「攔路搶劫實在太敗好感了」

「土匪？山賊？教育管用要警察幹嘛」

「電視劇還沒播完就作死」

「怪不得大理導遊就像土匪一樣，在旅遊車可以威脅遊客到購物中心不買東西就不讓回去，原來有後台撐腰啊」

「可見當地政府是支持這種行為的，只是被曝光，不得不叫停」

