《夢華錄》《去有風的地方》豆瓣極好評　劉亦菲演技卻成敗筆？

【夢華錄／去有風的地方／內地劇／大陸劇／劉亦菲】大陸女星劉亦菲15歲出道，在《神鵰俠侶》中飾演小龍女，出塵的氣質和令人驚艷的美貌被許多人視為經典，在《仙劍奇俠傳》飾演女媧後人趙靈兒，角色塑造深入人心，因此有「仙女姊姊」的稱號。



近年劉亦菲在電視劇的成績不俗，與陳曉主演的《夢華錄》口碑流量雙豐收，近期開播的《去有風的地方》也掀起話題，不過其中有網友討論，劉亦菲的演技和她的名氣高度不符，究竟是哪些地方美中不足呢？

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豆瓣8.0高分劇《夢華錄》由劉亦菲和陳曉主演，講述賣茶娘子趙盼兒（劉亦菲飾）因被毀婚上京討公道，途中與兩位好姊妹互相依靠，憑自己的本事在京城爭得一席之地，同時與皇城司顧千帆（陳曉飾）修成正果。部分網友點出劉亦菲在劇中台詞斷句奇怪，聽起來非常憋扭，且情緒表情沒有明顯變化、與對手戲演員沒有眼神交流、搭戲的時候撓臉，都被網友吐槽。

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近期新劇《去有風的地方》播出，劇情講述酒店經理許紅豆（劉亦菲飾）因好友去世，決定到雲南旅遊，遇到溫暖的村民治癒心靈的故事；播出不久網友就發現劉亦菲在這個片段身形圓潤，甚至她的演技也再次受到批評，劇情中許紅豆閨密陳南星（吳倩飾）去世，許紅豆透過電話得知後情緒內斂，沒有明顯的悲傷，被網友吐槽「一點都沒有感覺到她的難過」。

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不過許多網友替劉亦菲平反，表示她在新劇中表現可圈可點，劇情早就知道閨密罹癌，遲早有一天會離開人世，而且在上班當中只能隱藏情緒，符合現實的邏輯，劇中沒有使用濾鏡，劉亦菲細膩白皙的皮膚狀態讓不少人羨慕，也被誇狀態自然。

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隨著播出一段時間，劉亦菲和李現的感情線進入曖昧期，兩人的化學反應讓許多觀眾心動，加上溫暖的劇情和優美的風景，豆瓣開分獲得8.1分的好成績，互動自然又令觀眾上頭，可望扭轉部分網友的負面評價！

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