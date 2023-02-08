細數隋棠黑歷史　欺凌患癌女星朱芯儀　一招令情敵王心凌變小三

【隋棠／美工刀／王心凌】42歲台灣女星隋棠過去形象陽光溫暖，近年更是積極投身公益，不過昨（7）日卻被鄰居控訴，放任孩子清晨在大直豪宅家中吵鬧跑跳、彈琴，鄰居也曾嘗試溝通，但隋棠竟回：「你們就跟著早點起床囉！」隋棠丈夫也反控鄰居大叫嚇到小孩，雙方如今只能對簿公堂，不過消息一出，隋棠社交平台湧入罵聲，更有不少網友重揭隋棠過去的黑歷史，直指：「勿忘美工刀！」



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隋棠與鄰居糾紛越演越烈，除了放任孩子吵鬧影響住家安寧之外，甚至有網友在隋棠臉書上再爆隋棠夫妻倆管理員態度也相當無理，甚至會「破口大罵」，除了鄰居黑料不斷之外，也有網友起底隋棠過去的爭議，其中2012年隋棠和姚元浩、王心凌爆出交往期間複雜的分合關係，最後卻讓慘背王心凌小三罵名，令人印象深刻。

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隋棠當時在鏡頭前失控淚崩認了情變，並脫口說出「我的心像被美工刀一筆一筆的割著」、「不管是誰，都幫我好好照顧他吧！」等經典名言，再加上人氣台劇《犀利人妻》隋棠劇中受盡委屈的正宮形象，讓社會輿論風向一面倒。即使後續王心凌也出來開記者會並聲淚俱下澄清「不是小三」，並解釋是姚與隋棠中間分手之際結識單身的姚，從來沒有介入兩人關係，但仍無法洗脫罵聲，王心凌事業跌入谷底，最終也在2017年分手。

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如今隋棠負面新聞再鬧上版面，網友也紛紛說，「原來形象良好是假的嗎？」、「做公益洗形象，嘻嘻」、「可是瑞凡，你就早點起床囉」、「演戲裝可憐，黑王心凌的咖」、「欺凌朱芯儀、抹黑王心凌」、「王心凌那個不就是美工刀嗎，搞得大家覺得王心凌是小三介入」、「不能否認她在公益上的付出，但勿忘美工刀」。

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但也有人緩頰「3個小孩很難搞吧，又是30年老屋隔音差」、「等你有小孩就知道了」、「對隋印象很差，但周刊聽聽就好...」、「一面之詞不可輕信，請樓下提供錄音證據」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】