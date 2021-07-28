隋棠IG罕見動怒：根本沒在尊重我！一個原因鬧金剛「萬惡之源」

40歲台灣女星隋棠和老公Tony結婚6年，陸續生下2子1女，儘管身為三寶媽，身材仍相當火辣。然而近日隋棠突在IG上發文狠虧好友金剛（李信樵），指對方根本萬惡之源，甚至傻眼直呼「根本沒在尊重我」，原因跟著曝光。
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隋棠25日突然在IG上發文寫下：「聽說猶豫的時候願意推妳一把的朋友是真朋友⋯」，接著透露有朋友送了3個令她「心動已久但沒有任何行動」的甜甜圈和花生醬炸雞堡到家裡，讓她開始懷疑這句話不可靠。
隋棠特地在文中標註藝人金剛，還透露自己已完食，直呼「根本沒在尊重我的意志力嘛~」，最後她更標註金剛稱「萬惡之源就是你」。貼文一出，金剛回應「哈哈哈哈好朋友許願池就是本人」，小禎（胡盈禎）也搞笑說：「我也願意推你一把的！看是要在馬路旁還是懸崖邊⋯我都在！」
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