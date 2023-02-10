劉亞仁疑涉毒被調查　盤點近年濫用「牛奶針」遭起訴韓星

韓星影帝劉亞仁前晚（8日）傳出疑涉濫用「牛奶針」遭調查，其所屬公司亦已證實，表示劉亞仁已積極配合調查，消息震驚亞洲。近年都有不少韓星因非法使用「牛奶針」遭起訴，包括河正宇、佳人和朴詩妍等，情況並不常見。



異丙酚（Propofol）俗稱「牛奶針」，是一種強效且短暫的麻醉藥，有鎮靜和舒眠等功用，因而經常使用在小型手術上。由於「牛奶針」屬管制藥品及毒品，所以需要有醫生處方才能合法使用。過量並用在非醫療上即屬非法，一代巨星Michael Jackson也因過短時間內多次注射「牛奶針」，最終導致心臟驟停死亡。

劉亞仁爆出疑非法使用異丙酚後震驚亞洲。（IG/@hongsick）

1.劉亞仁

劉亞仁前晚爆出疑濫用「牛奶針」被調查，公司表示他已遞交體毛配合調查，有指他更被禁止出境。結果未出爐就再有韓國傳媒爆料指，劉亞仁2021年起已慣性使用「牛奶針」，警方亦已掌握他向多家醫院取得異丙酚處方的證據。

河正宇認罪後形象一度下滑。（網上圖片）

2.河正宇

河正宇於2021年被爆出於2019年間，共19次以整容醫生胞弟和經理人的名義非法注射「牛奶針」。當時他解釋用作解決失眠和嚴重皮膚問題，並非毒品成癮。河正宇罪成後被判罰款三千萬韓元（約18.7萬港元），向大眾承認過失，希望能有彌補挽回的機會。

朴詩妍無法懷孕也注射了「牛奶針」。（OSEN）

3.朴詩妍

韓國小姐出身的朴詩妍於2013年被爆於22個月間，共185次非法注射「牛奶針」，有指當時她更已懷孕7個月。朴詩妍解釋自己受暴食症影響，但次數已證明毒品成癮。朴詩妍最後被判有期徒刑8個月，緩刑兩年處理並被罰370萬韓元（約2.3萬港元）。

佳人自2019年都再沒有新活動。（網上圖片）

4.佳人

佳人曾於2017年發文怒批前男友朱智勛的朋友誘導她吸食大麻，表明自己絕不染毒，卻在2019年被爆非法使用「牛奶針」。當時佳人備受各種劇痛、憂鬱症和失眠困擾，所以作出了不當選擇。她最終被判罰款100萬韓元（約6,240港元），同時斷送了演藝事業。

輝星兩度被揭發，形象大插水。（網上圖片）

5.輝星

輝星先後於2013及2019年兩次被揭濫用「牛奶針」，首次解釋為治療腰椎間盤移位的痛楚而被判無罪，但第二次卻遭查出兩個月間12次注射異丙酚。當時被判有期徒刑一年，緩刑兩年處理並被罰6,050萬韓元（約37.8萬港元）。