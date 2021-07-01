Brown Eyed Girls佳人認非法打牛奶針　曾公審朱智勛友人勸毒

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-07-01 13:45

韓國傳媒昨日（6月30日）報道一名著名女團成員A，涉嫌因非法注射俗稱「牛奶針」的異丙酚而被罰款，而昨晚有傳媒加碼公開該女團成員身份正是33歲Brown Eyed Girls佳人。

Brown Eyed Girls佳人今天認曾於2019年非法打牛奶針。（IG/@songain87）

Brown Eyed Girls佳人昨晚被爆非法打牛奶針，被判罰款100萬韓元（約6,900港元）後，所屬公司未有立即否認，謹以「確認中」回應事件。事隔一晚後，佳人公司發聲明就事件道歉，表示佳人出道以來因各種大小的負傷，導致患有嚴重失眠及憂鬱症，因此作出了不慎重的選擇。有指整容醫生於2019年7至8月期間，分4次為佳人注射牛奶針，並向佳人及其餘三人，以多於2,450萬韓元（約16.8萬港元）販賣超過490個名為Etomidate的麻醉藥。

網友翻出佳人2017年揚言不會受毒品引誘的發文。（網上圖片）

佳人非法使用牛奶針消息公開後，不少韓國網民表示失望。有人更翻出佳人於2017年的IG發文，當時她公開諷刺前男友朱智勛的友人誘導她吸大麻，更講到「我比誰都活得堂堂正正」。朱智勛曾於2009年因吸食大麻被判緩刑一年，2014年與佳人認愛後，她被標上「吸毒前科者女友」。可是面對朱智勛友人勤她吸毒，佳人不但於網上公審對方，更揚言以後每三個月就會做毒品檢測，卻在4年後被爆非法注射牛奶針。

佳人2014年與朱智勛合作MV後撻着。（網上圖片）

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