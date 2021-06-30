韓女團成員非法注射牛奶針被罰款　辨稱以為用作治療一般失眠

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-30 13:45

根據韓國傳媒報道，一名著名女團成員A涉嫌因非法注射俗稱「牛奶針」的異丙酚而被罰款。有指A接受調查時表示飽受失眠及憂鬱症困擾，以為牛奶針只作一般治療之用。

著名女團成員A今年初涉嫌因非法注射「牛奶針」而被罰款。（網上圖片）

近日一名韓國整形醫生B因涉嫌違反藥師法等被起訴，本月25日被判一年6個月有期徒刑，以及連帶追繳金的1,220萬韓元（約8.4萬港元）罰款。而案件中，更包括一名女團成員A及其他三人被揭於2019年7至8月期間，曾向醫生要求「能睡好覺」非法注射牛奶針，而注射則沒有紀錄在診症紀錄上。A接受調查時曾表示自身有嚴重失眠及憂鬱症，以為牛奶針只作一般治療之用。

2013年時，朴時妍曾於22個月內注射了185次牛奶針而被判緩刑2年。（網上圖片）

過去都曾有韓星因非法注射牛奶針被起訴，包括朴時妍及河正宇等。據悉異丙酚是一種強效麻醉劑，由於持續時間相對短及少有不良反應，多數用於整容手術上。雖然不算毒品，用家注射後多數直接入睡，但仍有部分人因而上癮。

河正宇亦曾因此而於今年5月被罰約7萬港元，當時他表示只為接受臉部疤痕治療。（網上圖片）

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