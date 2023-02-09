三港姐唔知許子萱突現身　林鈺洧：我哋都係睇返自己嘅schedule

TVB今（9日）在電視城舉行《新春團拜嘉年華》活動，三位應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏一同出席，而近日負面新聞多多的亞軍許子萱亦有現身，相當意外。

許子萱連中三元。（陳順禎攝）

而在玩遊戲的過程中，許子萱連中三元相當幸運，坐在她旁邊的林鈺洧都即時恭喜她，二人有講有笑，相當開心。對於許子萱突現身TVB活動，三位港姐在接受訪問時就表示事前不知道，林鈺洧表示：「唔知。我哋都係睇返自己嘅schedule。（見面有冇打招呼？）有呀！（有冇留意佢嘅新聞？）冇留意呢啲新聞所以唔知道。（同佢關係點？）ok 嘅！」而在旁的梁超怡、邢慧敏都表示同許子萱相處得不俗。

林鈺洧表示冇留意許子萱的新聞。（陳順禎攝）

另外，邢慧敏日前在社交網站上貼一班港姐去陳瑞菱家中聚會，並寫下：「眨眼時光過得好快，香港小姐2023即將又來了，但我們永遠都『香港小姐 2022』，願我們友誼長存 。」被解讀為疑話中有話，有所暗示。對此她就作出回應：「冇暗示，我純粹覺得好快又新一年港姐，我覺得能夠喺香港小姐呢個比賽到認識一班朋友，我覺得係友誼長存。」而當日梁超怡不在場，是因為有其他事情處理。

許子萱現身成為焦點。（陳順禎攝）

再追問到許子萱表示未來日子會多留港工作，問到屆時會不會約一起去玩？邢慧敏二話不說：「如果時間允許，畢竟我哋三個月一齊相處過。」看來大家的姐妹情依舊。