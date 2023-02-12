劉馬車冇報名仍「亂入」起跑線　竟然真係有得跑：我真係好有心㗎

KOL劉馬車於2020年因強制猥褻罪在深圳被法院判處有期徒刑3年6個月，早前他刑滿出獄並高調宣布參選《全民造星V》引起網民關注，雖然他最終落選不在ViuTV公佈的94強名單之上，不過繼續有新動向。今日（12日）適逢「渣打馬拉松2023」，劉馬車今早在沒有報名的情況之下「亂入」起跑線，表示想感受氣氛並即場報名參加：「我真係好有心㗎！」

採訪：林迅景

攝影：葉志明



劉馬車沒有報名馬拉松，但卻晨早流流現身起跑線，表示想即場報名。（葉志明 攝）

他向《香港01》記者表示，由於之前人不在香港，不知道原來渣打馬拉松的報名時間早已截止，但沒能參加又感到很可惜，所以想來現場碰碰運氣：「我諗住參加半馬，但喺報名途中遇到啲情況，報名又唔成功，但我都好想嚟感受呢個國際嘅大賽事，因為我真係好有心㗎，你睇我晨早流流過嚟，我就睇下現場畀唔畀我即場去交表，或者睇下有冇機會跟住跑囉！」

劉馬車因為之前在內地坐監而趕不及報名參加。（葉志明 攝）

劉馬車表示最近有很多工作在身，現時每逢星期五六日晚上都會於酒店當駐唱歌手，亦有繼續拍YouTube影片。被問到有沒有留意現時網民對他的看法，他直言鬧爆他的人比以前少了：「可能都過咗幾年，而家反而好多（網民）都好nice好正面，成件事覺得好咗好多比起以前。可能香港又經歷咗啲嘢，啲人又大個仔咗！（你都好似成熟咗喎！）經歷咗咁多，成熟咗啦喺大陸坐監！有好多嘢真係要急起直追，要追返自己嘅人生。」

不少參賽跑手捉住劉馬車影相。（葉志明 攝）

劉馬車被瘋狂集郵。（葉志明 攝）

事後《香港01》記者發現劉馬車最後現身終點處，他表示自己在起跑線遇到一位身體不好的粉絲，對方更將號碼牌轉讓了給自己，因此自己才有資格落場跑，更表示「只要我願意去做，我劉馬車冇乜嘢係做唔到」：「如果我真係要死喺呢條賽道、呢個馬拉松賽事上，我都死而無憾啦！」

劉馬車現身終點線。（關穎賢 攝）

劉馬車表示自己真的有落場跑。（照片由受訪者提供）