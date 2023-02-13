中年好聲音｜梁浩銓曾欠債窮到瞓快餐店　落淚向父母道歉肥媽安慰

《中年好聲音》昨晚（12日）播出的一集，參賽者梁浩銓自爆年輕時欠債纍纍、被父母趕出家門，更曾窮到要瞓快餐店！他在節目上公開向父母道歉，自爆之前在街上偶遇對方都不敢打招呼，其間更淚灑舞台，獲評判肥媽安慰：「冇一個父母係會憎自己個仔！」叫他回去攬攬父母講I love you。



昨晚的《中年好聲音》，是第四部曲次回合《導師分組賽！絕境生還戰！》，焦點落在梁浩銓身上。他獻唱劉德華的《如果有一天》後落淚，坦言因被歌詞中「人善天不欺」一句深深觸動，並在鏡頭前勇敢剖白過往曾是一個愛逃避的人。

梁浩銓演唱〈如果有一天〉，表示最深刻的歌詞是「人善天不欺」。（TVB）

原來浩銓年輕時曾因生意失敗欠債纍纍，事件對他和父母造成困擾，最終浩銓被父母趕出家門，換門鎖並斷絕來往，最困難的日子，他更在24小時營業的快餐店中「借宿」過夜，更自言在街上偶遇父母都不敢打招呼。不過他其後浪子回頭，一天打數份工努力還債，更繼續堅持追夢，朋友在節目中大讚浩銓生活不容易：「佢嗰時只要有少少時間、有少少機會，就都會堅持唱歌、busking、表演同夾band，我哋都問佢：『你咁得唔得㗎？佢都會話：『得㗎喇！音樂能治百病』。」

梁浩銓在節目中因愧對父母落淚。（TVB）

如今浩銓已為人夫，更朝著做爸爸的目標進發，體會到父母當日心情，決心透過節目修補關係。浩銓不但選擇在台上勇敢公開自己的過去，還公開了寫給父母的道歉信，當中一句：「其實我一直都有同親戚朋友打聽你哋嘅近況，我亦都有喺街度撞過你哋，但我真係冇勇氣上前同你哋講嘢。」

浩銓寫道歉信給父母，並邀請他們去現場睇《中年好聲音》。（TVB）

浩銓的故事感動了在場評審，一向眼淺的肥媽本身也是「媽咪級」，便強忍難過為浩銓打氣：「冇一個父母係會憎自己個仔！你返到屋企咩都唔使講，只要講句爸爸媽媽I love you，所有父母都會原諒你。」

肥媽為梁浩銓打氣。（TVB）

眼見浩銓哭成淚人，主持車婉婉除了送上擁抱，更鼓勵他向鏡頭說出心底話，不擅辭令的浩銓向著鏡頭真誠地說：「我好想你哋原諒我呢個衰仔，我會一路努力做返好畀大家睇，希望你哋可以接受返我！」浩銓更跨出一大步，主動邀請父母親臨《中年好聲音》錄影現場為自己打氣：「我最大心願係可以重新成為你哋心目中嘅好孩子，希望你哋會嚟睇我比賽，我留咗兩張飛畀你哋。對唔住，可唔可以畀次機會我？」

主持車婉婉亦為梁浩銓送上擁抱。（TVB）