黃心穎高調復出估你唔到 盤點7位醜聞藝人翻生一樣獲觀眾接受
撰文：黃梓恒
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黃心穎昨日在社交平台高調宣布復出娛樂圈，在IG post出自己新歌的20秒MV片段，自己親身上陣，新歌將會在2月14情人節推出。
在經歷「安心事件」後，不少人都猜測黃心穎將會推出娛樂圈，上年她更親證與TVB已完約，誰都想不到她突然宣布復出兼有新歌，震驚一眾網民。
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其實有不少藝人都曾經因為醜聞而被迫短暫退出娛樂圈，失去了一切，但之後可以翻生再重出江湖，頂住一切壓力繼續在圈中發展，而且被觀眾接受，認真不容易！
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