流水落花｜鄭秀文回應黃心穎復出：每個人都應該要有一個新開始

香港電影《流水落花》由新晉導演賈勝楓首次執導，鄭秀文、陸駿光、談善言主演。今日（13日）鄭秀文攜同陸駿光、導演賈勝楓及兩位小演員吳祉嶠、趙啟嵐出席謝票活動，與觀眾見面。

鄭秀文攜同陸駿光、導演賈勝楓及小演員一同出席《流水落花》謝票活動。（陳順禎 攝）

鄭秀文與陸駿光在活動上接受訪問，對於過去一年香港電影票房表現出色，鄭秀文指自己也有看不少其他電影，亦表示：「對於票房，我並沒有甚麼信心，觀場入場率這麼高，不妨也欣賞一下每一個新導演的作品。」

鄭秀文感謝劉德華對自己憑《流水落花》第10次提名金像獎，視對方為朋友兼伯樂。（陳順禎 攝）

對於劉德華日前在訪問中提及在影后之爭中偏心鄭秀文，Sammi笑指：「多謝華仔的支持，畀信心我。華仔對我而言，不單是很要好的朋友，其實算是我的伯樂，從他身上我感受到許多愛。」鄭秀文憑《流水落花》第10次提名香港電影金像獎「最佳女主角」，鄭秀文在提名出爐後表示沒有信心：「我很開心得到提名，就算是第10次都好開心。但我不敢去想（會否得獎），連提起『金像獎』三個字我都會『熄機』，選擇想其他事情。」

陸駿光得知劉德華本來有意演自己在《流水落花》裡「彬叔叔」一角，大感驚訝、不懂得反應。（陳順禎 攝）

而劉德華曾指自己亦有意參演《流水落花》飾演彬叔叔一角，鄭秀文驚訝地表示：「華仔自己說了嗎？其實華仔當初看完劇本，都鍾意的。但我們都覺得華仔『好明星』、太Star！導演亦考慮過，最終亦是導演下決定選擇。」聽畢鄭秀文來龍去脈，陸駿光表示：「我不懂得反應這一下。」但亦續指：「起初與Sammi合作也頗緊張，因為他一直也拍檔影帝級，驚自己會不夠好、拖累到他的表現。」

提及明日情人節，鄭秀文笑指：「差一點便沒有計劃慶祝，我們也不用燭光、不用鋸扒，簡簡單單鹹魚白菜就可以了。」

鄭秀文大方回應黃心穎出歌，表示：「每個人都應該有一個新開始。」（陳順禎 攝）

對於日前黃心穎預告於情人節復出，推出新歌MV進軍樂壇，鄭秀文回應消息時大方表示：「我並不知道這宗新聞，但每個人都應該要有一個新開始。無論經歷甚麼也好，其實每個人也應該有一個機會去開始。」