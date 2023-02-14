Jace離巢Kerryta上位　陳葦璇由力捧突然被投閒置散

陳葦璇去年強勢加盟環球唱片，適逢師姐AGA（江海迦）放大假、陳凱詠（Jace）被冷藏，本來以為她會受力捧，獲公司打造成跳唱女神。豈料近日形勢疑有變，陳葦璇已半年冇出新歌，只靠YouTube拍執屋片和Vlog保持曝光，相反同門的Kerryta則連出兩首新歌，看來較為得寵！



環球唱片近年爆逃亡潮，女歌手形勢大執位，Gin Lee（李幸倪）轉會英皇，AGA（江海迦）除了紅館Show因疫情被逼兩度取消，去年更放足半年假，近日至宣佈灌錄新歌。而本來備受力捧的陳凱詠（Jace），因與公司方向出現分歧鬧翻，目前正等完約，先後出走日本、泰國、美國等地。「環球一姐」之位懸空，去年強勢加盟的陳葦璇本來有望補上，但形勢可能有變。

Aga與環球續約後放足半年假周遊列國，近日至回港宣佈重返錄音室。（Instagram：agaseen）

本來備受環球力捧的陳凱詠（Jace）與公司理念不合，目前被雪藏等完約，陳葦璇與Kerryta有望攝位。（Instagram：jacechw）

曾為女團成員As One成員的陳葦璇，出道8年星運平平，她亦不斷參加比賽及選秀節目爭取機會，20年終勇奪《全民造星III》亞軍，來勢洶洶。至去年她簽約環球，宣佈「璇風啟航」，適逢陳凱詠（Jace）被雪藏，陳葦璇有望鹹魚翻生接棒一姐之位，發揮跳唱專長。豈料陳葦璇簽約大半年，僅於7月推出單曲《一個傻瓜一個啞》，至今半年未有新歌發佈，跑輸同屆《造星III》的雲浩影、後起之秀張蔓莎、Kayan9896等。

繼去年推出《一個傻瓜一個啞》後，陳葦璇已經半年冇新歌出。（Instagram：hahakirac）

為了保持曝光，陳葦璇只得頻頻在自家YouTube Channel拍攝執屋片「我要做個收納師」系列，幫人改造屋企、工作空間等，靠自己轉型做執屋KOL。而近月較大型的公開場合，已數到12月的《我就敢 Music Live》，不過並非個人Show，而是與同公司的Kerryta、JNYBeatz、石山街和余宗遙合作。

冇新歌出，陳葦璇勤力更新YouTube，拍收納片開拓「執屋KOL」方向！（YouTube截圖：陳葦璇Kira ）

去年底，環球為旗下新一代歌手舉辦《我就敢 Music Live》，陳葦璇是5個表演單位之一。（Instagram：hahakirac）

論音樂發展，前樂隊Dusty Bottle主音Kerryta睇牌面似乎更得寵，擁有吸睛長腿的她，今年頭2個月已接連推出兩首新歌《下一個取替我》以及《孤獨的戀愛家》，並與人氣YouTuber藍仔頭合作，前者MV目前有11萬次觀看。而一直視跳唱女神為目標的陳葦璇，雖然都有拍攝Dance Cover，但就未有跳唱新歌，希望快點聽到她的作品！

Kerryta與YouTuber藍仔頭合作，上月推出《下個取替我》，日前再發佈新歌《孤獨的戀愛家》。（Instagram：kerrytachau）

除了歌聲，Kerryta另一武器是43吋逆天長腿！（Instagram：kerrytachau）

陳葦璇（中）早前推出Dance Cover，相信歌迷都好希望早日聽到她的個人跳唱作品！（Instagram：hahakirac）

Kerryta（左）與陳葦璇感情不錯，私下會一齊去玩，頻繁互動，相信不會因事業影響友誼。（Instagram：hahakirac）

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