雨僑情人節報喜剖腹誕6磅半細仔　與羅力威如餅印：最愛嘅厚嘴男

2月14日情人節，除了街裡愛人一對對，與前世情人一起過亦特別有意義。雨僑9月初中秋節宣布與羅力威懷有第二胎，原來已悄悄卸貨，情人節上載一家四口合照宣布：「小情人報到﹗」



雨僑情人節上載與羅力威一家四口合照，宣布細仔已出世。（IG：@avabibu）

雨僑懷孕時拍下不少靚靚孕照，情人節上載細仔初生照片，剛生完BB雨僑修身相當快毫無水腫，兒子穿上水藍色服裝安睡在媽媽懷中非常溫馨。雨僑留言：「小情人報到﹗去年知道弟弟的預産期是14/2/2023便覺得很有意思。今年情人節，我們第一次四口子一起過，歡迎來到我們的家—— 𝚖𝚢 𝚋𝚊𝚋𝚢 𝚋𝚘𝚢 𝙷𝚊𝚛𝚟𝚎𝚢 #係媽媽最愛嘅厚嘴男」

雨僑唯美孕照手腳仍纖瘦 感言引二胎媽共鳴：常忘了自己是孕婦

雨僑笑稱囝囝係自己最愛嘅厚嘴男。（IG：@avabibu）

接受《香港01》訪問時雨僑聲線一直甜絲絲，感恩生產及BB出世後都平安順利：「多謝大家﹗阿仔6磅半係開刀剖腹生，母子平安好快就出咗世，個樣就完全似足爸爸餅印咁哈哈。阿女第一次見到細佬好開心，雖然佢唔識點同細佬玩但一直笑晒喺BB旁邊。我地都有跟傳統幫細佬買份禮物俾家姐，好搞笑阿女自己要個足球。細佬依家大得好快日日唔同樣咁，爸爸當然好開心啦話最緊要平安就好。英文名Harvey其實主要係想呼應阿女，囡囡叫Harper兩個都Ha音ha ha好似好開心咁。」

雨僑剖腹為羅力威誕下細仔。（IG：@avabibu）