網友指李一桐唔紅叫捧紅　于正親回覆︰已經很紅了好嗎

內地「金牌監製」于正曾捧紅不少藝人，就好像楊冪﹑吳謹言﹑趙麗穎等，使她們成為家喻戶曉的大明星，有見及此在不少網友心中認同他的確是一位懂捧紅人的幕後推手。近日，他就在微博發貼文叫大家介紹一些演技好但不紅的藝人，看看自己能不能拯救他們，沒想到火速引來逾5萬則留言，相當誇張。

于正曾捧紅楊冪﹑趙麗穎﹑吳謹言。（楊冪工作室微博圖片﹑趙麗穎工作室微博圖片﹑吳謹言微博圖片）

擅長製作古裝戲的于正，在微博貼文表示：「你們覺得圈裡有哪幾個藝人條件不錯，演技也不錯，但就是不紅的？我看看我能不能拯救幾個？哈哈哈哈哈……不想用大家看慣的面孔，想給自己一點新鮮感，看你們的！」隨即引來一連串留言，有網友就推介22歲女星蔣依依，于正亦親自回覆：「在找在找。」還有33歲的李一桐，網友表示：「李一桐啊哥，拉一拉李一桐。」而且不止一位推介她，還有網友直言：「總是劇紅人不紅，演技又好，希望可以看看，太適合古裝了！」但站在于正角度，他認為李一桐已經很紅了，他回覆表示：「我桐已經很紅了好嗎？」

于正表示李一桐已經很紅。（于正微博圖片﹑李一桐微博圖片）

事實上，李一桐的確已經走紅了許久，6年前主演古裝劇《射鵰英雄傳》因為長相甜美深受觀眾喜愛，令她有「最美黃蓉」之稱。及後一直擔任女主角推出多部劇集，今年更憑劇集《狂飆》再次人氣急升，好演技備受讚賞。

李一桐有「最美黃蓉」之稱。（微博圖片）