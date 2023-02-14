迪麗熱巴緋聞男友黃景瑜傳家暴離婚　前妻直播晒離婚證承認關係

內地女星迪麗熱巴近日被瘋傳懷孕，被傳經手人疑是男星黃景瑜，甚至被爆出二人已秘密熱戀長達4年時間，雖然雙方已透過工作室發出聲明澄清維權，但仍然未能平息大家的好奇心，事件之後更延伸爆出男方曾結婚又離婚，疑是其前妻的王雨馨名字登上熱搜，更爆出他曾家暴等，掀起大家討論。

迪麗熱巴﹑黃景瑜曾合作《幸福，觸手可及！》。（《幸福，觸手可及！》微博圖片）

對於迪麗熱巴﹑黃景瑜被爆熱戀一事，近日就有疑是他們一起合作拍攝劇集《幸福，觸手可及！》的工作人員在微博爆料：「4年了，是真愛，祝福。」有傳他們是在拍攝該劇時因戲生情。 而女方最近頻傳出7個月沒有進劇組拍新劇，再加上在機場被捕獲到身穿駝色毛毛大衣遮掩身體，看似整個人發福不少，隨後傳出懷孕，事後有自媒體轉發黃景瑜，發文祝賀「恭喜升級成功小哥哥」，隨即引起一連串揣測，猜想他們關係應該不簡單。

迪麗熱巴被傳懷孕。（視覺中國﹑《幸福，觸手可及！》微博圖片）

事後有網友就爆出黃景瑜曾與一女子王雨馨結婚又離婚，事實上早在2018年他就被爆出曾有「家暴離婚」，當時其工作室就回應澄清：「黃景瑜先生與王雨馨女士已和平分手，期間不存在任何家暴行為。」證實了他同王雨馨曾有過一段關係。近日，王雨馨成為熱搜人物，在她開直播時對網友的問題都似乎有問必答，有網友問她是否同黃景瑜結過婚，她二話不說：「結過。」雖然其承認二人曾結過婚，但黃景瑜的粉絲認為沒有證據說甚麼都是，叫她出示離婚證。果不然她就在直播期間，出示支付寶證件上的離婚證給大家看，其實此前網絡上已經爆出疑是他們結婚證的照片，如今王雨馨承認他們曾結過婚，所以大家對她的說話深信不已。

王雨馨直播晒出離婚證。（王雨韾微博圖片﹑影片截圖）

網上傳出黃景瑜與王雨馨的結婚照。（微博圖片）

另外，王雨馨的助理曾晒出她受傷與醫院報告，指控黃景瑜家暴，她發文表示：「請黃景瑜站出來，勇敢一點的說，你出軌打老婆到底對不對！善良應該留給善良的人！粉絲們也都在等着你回應，你欠一個道歉！」而黃景瑜方就否認有家暴。

黃景瑜﹑迪麗熱巴被傳秘戀4年。（《幸福，觸手可及！》微博圖片）