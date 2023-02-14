有線停牌｜盤點10位有線前藝人　陳貝兒獨家專訪木村最經典？

有線電視及HOY TV母公司有線寬頻（1097）宣佈將提早向政府交還收費電視牌照，雖然免費電視服務不受影響，但收費電視將正式落幕。早年有線電視曾捧紅不少自家藝人，部分人離巢後發展更好，有人成了視后、有人是屢獲獎項的金牌司儀，但你未必記得其中一位始祖級藝人，她當年更長期借出住宅供攝製隊取景。



有線寬頻今日（14/2）發公告，指將提早向政府交還原定於2029年5月到期的收費電視牌照，並已獲行政會議通過，預計6月1日起將終止傳送收費電視訊號。公告指，環球付費內容提供者及收費電視經營者競爭日益激烈，有線電視向政府提交終止本地收費電視節目服務牌照之申請已獲批，日後將加大投資免費電視頻道和多媒體業務。

1993年啟播的有線娛樂台，曾製作不少為人熟悉的電視節目，如：《怪談》、《肥媽私房菜》、《一粒鐘真人蘇》、《活得很滋味》等，捧紅過不少藝人。也許是在有線訓練有素，他們後期過檔或作到其他平台發展都愈撈愈掂，部分人在演藝圈取得成就！當中最經典的，是余詠珊12年拉大隊回歸無綫電視擔任綜藝科總監，多名有線藝人隨她過檔，令無綫曾出現「有線幫」，惟後來已經瓦解。

1.李佳芯

原名李嘉馨的李佳芯，08年加入有線，有份參與北京奧運，其後又主持《空間大改造》、旅遊節目《十二夜》系列、《Ali talk》等；至12年約滿後轉投無綫電視，主持《學是學非》等，幾年間火速上位，在《律政強人》、《踩過界》、《誇世代》多部劇集擔任女一，觀眾緣極佳，最終更勇奪《萬千星輝頒獎典禮2018》「最佳女主角」獎項，成為首名獲得「飛躍進步女藝員」獎僅兩年就獲封視后的藝人，其後連續5年入圍「最佳女主角」最後五強，2021年再憑《愛美麗狂想曲》「王麗美」一角奪得「最受歡迎電視女角色」獎。

李佳芯原名李嘉馨，在有線擔任旅遊主持。（節目截圖：《1963》 梳打埠的年華）

佳芯在2017年離開《學是學非》之後專心拍劇，2018年更憑《BB來了》奪得視后，而家亦專注拍劇。（資料圖片）

2.黃翠如

黃翠如03年起擔任有線娛樂新聞台主播，經常採訪周星馳，有「周星馳御用主持」之稱。打後幾年，她主持多個旅遊節目，如：《活得很滋味》，《地平線上這個世界那些人》等，因風格自然獲觀眾喜愛，與洪永城亦是許多人心中的螢幕情侶。12年，隨余詠珊入主無綫，翠如亦過檔受力捧，與洪永城憑《走過浮華大地 亞洲篇》奪得《萬千星輝頒獎典禮2013》「最佳節目主持」，又接拍《愛我請留言》、《幕後玩家》等，但演技就不太被認同。

觀眾對黃翠如主持的表現較演戲受落。（Instagram：wongtsuiyu）

3.陳貝兒

陳貝兒是有線娛樂新聞台的元老，加拿大回流的她形象知性，以新人姿態獲得採訪Michael Jackson的機會，亦參與過奧斯卡金像獎、康城影展等，並獨家專訪過木村拓哉、李安導演等，是「有線娛樂主播一姐」。輾轉間她於13年加入無綫，為多個大Show擔任主持，奠定金牌司儀地位。除了多次憑《嫁到這世界邊端》系列入圍「最佳節目主持」，其後更憑《無窮之路》奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主持」獎和入選「感動中國2021年度人物」。

陳貝兒在訪問中與木村拓哉勾手指尾，一勾成名。（資料圖片）

陳貝兒屢獲主持獎項。（Instagram：chanjanis）

按圖睇其餘7位前有線藝人：