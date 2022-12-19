《流行都市》成網民最熱門話題節目　盤點17位美腿主持日日輪住睇

《流行都市》可以說是長壽節目《都市閒情》的進階版，內容蓋健康養生、健體運動、護膚化妝、時尚服飾、嬰幼兒護理、育兒知識、城中美食、飼養寵物等資訊，稱得上是包羅萬有，而且由《都市閒情》直到《流行都市》，這個節目都深受網友歡迎。網民都睇資訊性節目？非也！其實網民的焦點是集中在節目的一班靚女主持。



《流行都市》資訊性豐富之餘，網民表示畫面亦相當養眼。（《流行都市》截圖）

不說不知道，其實現役《流行都市》女主持已增至12位之多，除了以往較多於《都市閒情》出現的宋芝齡、姚嘉妮、劉彩玉、彭慧中、張美妮 5位之外，還有一班在TVB出名有美腿的陳詩欣、黃嘉雯、蔡嘉欣、謝芷倫、朱智賢、林秀怡，最重要的是，就連《愛回家之開心速遞》的Bonnie 林凱恩也參與其中，再加上不時出現，教做運動的陳婉衡、曾淑雅、廖慧儀、簡思恩、杜穎珊。一個節目雲集了全台最搶眼的女藝人，真是不得了！

日日都有有cap圖有人講。（《流行都市》截圖）

彭慧中討論度都十分高。（《流行都市》截圖）

《流行都市》節目環節分為了清談以及外景或是做運動的部份，廠景部份女主持多以短裙、高跟鞋大騷美腿，所以亦吸引到一班網友注意，以於做運動的環節，網友也多集中欣賞身穿瑜伽褲的主持的美態，可說是一個節目滿足晒網友多個願望。又難怪討論《流行都市》的帖文一直長居討論區的熱門話題。

原來林凱恩也是主持之一。（《流行都市》截圖）

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前《都市閒情》女主持：宋芝齡、姚嘉妮、劉彩玉、彭慧中、張美妮

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《流行都市》新加入女主持：陳詩欣、黃嘉雯、蔡嘉欣、謝芷倫、林秀怡、林凱恩、朱智賢

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星級教練：陳婉衡、曾淑雅、廖慧儀、簡思恩、杜穎珊

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