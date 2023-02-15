半熟戀人2｜投訴陳曉婚前婚後大不同　陳妍希：婚前真的非常浪漫

台灣女星陳妍希最近在內地綜藝節目《半熟戀人2》擔任嘉賓，不時大方分享自己的感情﹑家庭事，每每都成為焦點。而在最新一集節目中，她就大爆老公陳曉婚前婚後大不同，不過她自有一套變通方法，讓在場嘉賓哭笑不得。

陳曉﹑陳妍希已經結婚６年多。（視覺中國）

在節目中主持人杜海濤向陳妍希詢問陳曉在婚前與婚後會不一樣嗎？沒想到她二話不說：「區別太大了，以前真的是還沒有結婚之前過生日，他是真的會比如說，偷偷跑來我的劇組，然後到我的房間裡面，然後就把這裡面布置的真的就是鋪玫瑰花瓣，然後寫我的名字﹑有氣球，很大的蛋糕這樣子（浪漫掛的）對，結婚之前是真的非常非常浪漫。」

不過婚後陳曉的做法大不同，她續說：「但是結婚以後，我就再也沒收過任何的生日禮物，但是就是家裡的就是經濟大權其實在我手上，他可能就覺得，你想要買甚麼你就自己去買。（但是那個感覺不一樣）對，所以後來我就變通了，我可能很喜歡哪一個畫家，我就會找一些我喜歡這個畫家的風格，然後讓他選一張也是你喜歡的，然後拿一幅這樣的畫，我就當他是選禮物了。」雖然陳妍希這套方法是可行，不過她仍好想陳曉可以主動一些送驚喜，在節目最後她還不忘隔空向陳曉表示：「希望他看得到。」相當好笑。

陳妍希表示陳曉婚前婚後大不同。（影片截圖）