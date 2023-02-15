東張西望｜再有苦主爆被攝影師性騷擾　13年前曾游說影裸照

今日（15日）《東張西望》揭發一名攝影師G先生（化名）在私影期間疑拍攝女模特兒的走光照，受害人Y小姐（化名）在社交平台以標題「我唔想有下個受害者」公開事件而引起關注。

東張西望丨女私影模疑被攝影師非禮兼偷拍 苦主哭訴9成相乳貼透色

Y小姐是模特兒兼樂隊歌手。（《東張西望》截圖）

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昨日（14日）講到Y小姐於上月中在社交平台發表了一則千字文，詳述在G先生的影樓疑被偷影走光照，在她發表文章後不足24小時便有過百人留言。一位J小姐更說自己13年前也曾經同樣遇到G先生，她也驚訝G先生今時今日仍然以這些手法四周欺騙女模特兒。

Y小姐於上月中在社交平台發表了一則千字文，詳述在G先生的影樓疑被偷影走光照。(節目截圖)

J小姐13年前透過工作認識了當時仍是攝影助手的G先生，G先生相約J小姐到影樓拍攝，但一到影樓G先生便支開了化妝師，只剩下他們二人在影樓令J小姐覺得奇怪。J小姐不以為意繼續拍攝，當時拍攝一輯主題為《兩個我》的照片，需要做兩個J小姐面貼面的合成相：「因為要Photoshop，個影要夾，佢要做個假人扮另一個我，咁佢就企得好近，佢就話要再貼啲，之後就話我要錫落佢塊面度，咁先可以做到貼住嘅效果。」J小姐覺得G先生的要求很不合理，她說：「因為我同佢冇必要有咁親密嘅接觸！」

J小姐13年前透過工作認識了當時仍是攝影助手的G先生。(節目截圖)

在J小姐繼續拍攝的時候，G先生便突然流起鼻血，J小姐形容當時G先生與她貼得非常近，突然見到他流鼻血便十分害怕。在拍攝期間，G先生不停遊說J小姐拍裸照，更以自己拍攝過不少商業廣告作遊說，企圖讓J小姐答應拍攝裸照。

除J小姐外，原來更有不少受害者同樣曾被G先生遊說拍裸照，G先生會以自己的個人商業簡歷嘗試說服受害者，《東張》經翻查後發現G先生社交平台的確曾與不少的品牌合作，更曾奪過不少獎項，看上去很有說服力。J小姐今時今日覺得十分後悔，當時沒有立即出來指證G先生的問題，亦不知道這樣已經構成性騷擾：「佢係用佢嘅攝影專業嚟搏取信任。」

J小姐形容G先生：「佢係用佢嘅攝影專業嚟搏取信任。」(節目截圖)

《東張西望》曾嘗試聯絡G先生了解事件，但G先生知道他們的來意後便說：「不如我諮詢咗律師嘅意見先，好冇？」之後再被問到有關偷拍的事件時，他繼續說：「呢個唔方便回應，你等我搵咗律師先啦，好冇？」他不繼說要先找律師，之後又說事件已經進入了司法程序，自己的律師不讓提及有關案情的事，說會妨礙司法公正，會再找律師與《東張西望》聯絡後便立即掛斷電話。