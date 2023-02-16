余子明骨灰將安放加拿大　大仔：佢生前成日話想返去住

資深演員余子明去年11月辭世，享年78歲。其兒子天佑在父親生前代為經營社交平台，即使子明叔離世後亦偶有更新，日前天佑就貼上由食物環境衛生署發出的許可證及一張機票，表示將按照亡父遺願，把其骨灰運送到加拿大安放。



資深演員余子明去年憑ViuTV劇集《940920》「秋叔」一角令人印象深刻，兒子天佑從當時為他開設IG，分享子明叔生活日常。可惜子明叔後來因缺血性中風、濃痰清不走等原因於11月10日離世，終年78歲，觀眾相當不捨。

子明叔大仔天佑（右），一直代他經營IG，即使離世後亦有更新，分享過往的點滴。（Instagram：yuchiming1944）

他過身後，兒子仍間中透過IG更新與亡父有關的點滴，如：牆上現飛蛾、舊照等，最新一張照片，則是由食物環境衛生署所發出、標註著「Canada」的遷移骨灰許可證，另有一張機票，天佑寫道：「爸，出發啦。」原來他們將把子明叔的骨灰安放於加拿大。

今年大年初一，家人親手製作了蛋散，亦放在子明叔的照片前供奉。（Instagram：yuchiming1944）

天佑指這是一家人商討後的決定，他說：「因為老細生前成日話溫哥華天氣好想返過去住，又成日問我幾時返去。」於是便遵從子明叔遺願。他又向傳媒透露，早年家人在加國生活，子明叔為兼顧香港的演戲工作，不時兩邊走，十分奔波，如今總算可長眠加拿大。不少網民得知此事，都留言向子明叔說一路順風。