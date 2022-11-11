資深藝人余子明昨日（10日）逝世，終年78歲。他曾為大台合約藝人多年，最讓人難忘的角色除了是《歡樂今宵》「單吊西與大眼雞」單元中所飾演的「大眼雞」外，在《封神榜》中扮演姜子牙一角也深入民心，當中親斬妲己更大快人心，讓不少90後留下深刻印象。



余子明在ViuTV原創劇集《940920》，飾演女主角林楚凝的失智症爺爺。（IG：@yuchiming1944）

余子明今年年初因缺血性中風入院，左邊身暫時癱瘓，需要坐輪椅，並由家人照顧起居飲食。當時余子明兒子天佑在IG交代爸爸的身體狀況，透露爸爸「身體明顯退步咗」，因為濃痰太多化不開，擔心情況嚴重會併發肺炎，故急送入醫院檢查，至昨日（10日）下午約 5 時 30 分，其家人在余子明 IG 公佈死訊。

余子明年初時因缺血性中風入院，左邊身暫時癱瘓。（yuchiming1944@IG）

余子明多年來在大台擔任不少甘草角色，包括長者、潮州人、太監等，其中在《封神榜》飾演丞相姜子牙為90後津津樂道，尤其最後他親斬妲己一幕更大快人心。

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1.主題曲

暴君～率眾妖害人，主題曲個個識唱，當中一句「孝義永在心」更成為meme圖，用作諷刺因開PO無圖，而被問候娘親的網民。

2.美人美人

飾演紂王的鄭子誠，在劇中不斷稱呼妲己為「美人」，由溫碧霞飾演的妲己，被稱為史上最嫵媚，的確當得起美人之名。

3.食人肉

為了測試西伯侯姬昌的占卜能力，妲己殺了姬昌的兒子並製成肉丸，命姬昌吃下，姬昌心知肚明但仍照吃，最後嘔出肉丸變成12隻兔仔。不少人自始對火腿丸有陰影。

4.比干挖心

妲己扮病，向紂王表示，要取忠臣比干的七竅玲瓏心製藥，目的是為了殺死可以看穿她妖狐真身的比干。

5.削骨還父削肉還母

哪吒生性高傲，自問天生天養，不欠任何人甚麼，因此削骨還父，削肉還母，跟家人斷絕關係。

6.十娘雨天打哪吒

苑瓊丹演技大爆發一幕，哪吒殺死龍王三太子闖下大禍，當街用棍棒，希望打醒哪吒仔。

7.蓮藕人

哪吒身死之後，為了令他復活，十娘跟葉璇飾演的蓮花，找到道人雲中子，以蓮藕人之法助哪吒復活，另外有一眾由CG製成的小蓮藕人精，十分cute cute。

8.吒吒吒

討伐紂王的戰役中，遇上使用音波功的哼哈二將，後來發現「吒」字可破世間邪音，因此金吒木吒及哪吒，齊齊大叫幾聲「吒」，擊敗哼哈二將。

9.皇后挖眼

妲己陷害皇后及皇子，有份策劃刺殺紂王，皇后不甘受辱，自挖雙目明志，令紂王深感內疚，更打了妲己一巴，直斥她蛇蠍心腸。

10炮烙之刑

由妲己發明，將刻有先王遺訓的銅柱燒紅，再烙到犯人身上。第一個受此刑的是說出「牝雞司晨」的西伯侯姬昌，意指母雞取代公雞報曉，諷刺妲己干預朝政。

11酒池肉林

20年後鄭子誠回憶，「我最記得有一個妃嬪含住粒提子，跟住用佢個嘴交俾我，我又要食返！拍起上嚟都真係幾尷尬！」

12哪吒大戰玲瓏寶塔

哪吒父親托塔天王李靖，因哪吒殺死龍王三太子，將他困在玲瓏寶塔，最後由十娘救出。

13蓮花為哪吒哭魂

哪吒削骨還父削肉還母後，蓮花為了保存哪吒的靈魂而為他哭魂，叫著他的名字、出生時辰，一路由朝歌回到西岐，令人感動。

14黃顏堂前三擊掌

朝中大臣黃飛虎之女黃顏，因愛上由錢嘉樂飾演的三眼仔楊戩，而與父親堂前三擊掌，斷絕父女關係。

15亡國之主

比干被紂王命令取出七竅玲瓏心，自挖心臟之後，對紂王說出「我非亡國之臣，你乃亡國之主」丟下心臟離去。

16最美妲己

封神榜有不少翻拍作品，不過溫碧霞的版本，被稱為史上最嫵媚，是難以超越的角色，每次出場都令人目不轉睛。