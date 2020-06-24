高雲翔前妻傳被包養遭正宮報復　董璇火速澄清：姐自食其力不需要

內地女星董璇在去年與捲入性侵案的男星高雲翔離婚，正式結束8年婚姻，而二人育有的女兒就決定由女方扶養。然而近日網上就傳出董璇失去了經濟依靠後，疑似被富商包養並遭到富商正宮老婆打壓的傳聞，搞到她非常氣憤，第一時間在微博作出澄清，並表明道「自食其力不需要傍誰」，已經對造謠生事的人啟動法律程序追究。

高雲翔前妻被傳出遭富商包養。（視覺中國）

近來微博有不少人發表「董璇疑似傍大款被正妻打壓，高雲翔內心苦澀，獨吞自己釀的苦果」文章，而所謂的傍大款就是指需靠有錢人包養的意思，更指出如此包養的方式，靠著關係可以順道提升她的演藝資源。亦因為她同富商關係密切，更指出被正宮夫人知道從而進行報復與打壓等等，令到董璇受到不少熱議。

董璇第一時間透過工作室與個人微博澄清：「大款兒在哪兒？姐自食其力不需要傍誰！這兩年營銷號造的謠太多了！真的不能忍了。」所以她最終決定對造謠者作出法律程序的追究，一切已經交由委託律師處理。不少網友都對她維權以表支持，直言這一些人做的事實在太過份了。

董璇忍不住在微博澄清。（董璇微博截圖）

在高雲翔捲入性侵案一事中，董璇的確受了不少苦，在審判期間不時長期往返澳洲與內地還要兼顧官司與工作，少一點堅持根本都熬不過去。雖然高雲翔事後被判無罪釋放，可是個人形象已經受損，即使回內地亦沒有工作找上門，所以早前他就被爆出在網上二手平台售賣二手物品，經濟似乎有困難。

高雲翔被判無罪目前已回國。（視覺中國）