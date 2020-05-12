高雲翔被爆窮困潦倒靠賣二手物維生　服務態度好堅持不減價

內地男星高雲翔在2018年於澳洲被指控涉嫌性侵一名女子被捕，案件經過歷時兩年開庭審訊之後，就在今年3月初終於有裁決結果，他被控的所有罪名全部都不成立，被判無罪並獲當庭釋放。

無罪一身輕的他亦隨即安排離開澳洲返回北京，雖然被判無罪可是形象已經大不如前，演藝工作目前仍然停擺中。零收入的他就在近日被網友爆料在某二手平台賣二手物品，不禁令人猜測其經濟狀況非常之差，搞到他的粉絲非常傷心，更揚言要盡綿薄之力助他渡過難關。

高雲翔涉嫌性侵案被判無罪。（視覺中國）

據網上傳出的圖片所看，高雲翔應該剛剛開設了二手平台的帳號，因為只有二人追蹤而已，而且所貼出的售賣二手物品不多，但清一色都是名牌產品。包括「Burberry黑白灰格紋襯衫」（售價為600人民幣）﹑「Valention的鞋」（售價為1900人民幣）等，價錢比起正價便宜許多。

據向高雲翔買耳機的網友表示，高雲翔的銷售服務非常好，而且非常有耐心解答買家的問題，並上傳二人的對話截圖，可見他的談話態度非常謙和有禮貌，還堅持不肯減價，最終以700元人民幣成功賣出。而且該網友收到二手耳機的同時，包裝盒上還有一張紙條寫道：「感謝支持，雲翔。」實在令人難以相信。

高雲翔賣二手耳機堅持不肯減價。（娛樂掌盟微博圖片）

消息傳開之後為了查證該帳號是否高雲翔的本人，他的粉絲就開始搜查，證實是他本人無誤。因為他所設立的帳號「Gavin0602」已經曝露了玄機，事關Gavin就是高雲翔的英文名，而0602就是他的女兒的生日日期，所以由此證明他就是高雲翔。而他的粉絲們見到偶像落得如此下場都大感心酸，沒有想到他是以這種情況再次出現人前，直言會一直倍陪伴他助他度過難關，大家紛紛在微博留言道：「看的好心酸」﹑「願今後所有好運伴隨左右」﹑「我們都可盡綿薄之力」等，會等他全面復出。

高雲翔似乎出現經濟危機。（視覺中國﹑邁片小姐姐微博圖片）

這一邊廂高雲翔被指困窮潦倒，另一邊廂同他命運差不多的范冰冰也好不了多少。二人一前一後發生大事，搞到所主演的大型古裝劇《巴清傳》播出遙遙無期，最後遭到製作公司「唐德影視」宣布重拍，將會用特定的技術將原有的主要演員鏡頭換掉，改用另一位一線演員替補上，估計此項花費包括演員費用將超過6000萬人民幣（約6千多萬港幣）。

因為在2018年的時候范冰冰被踢爆簽有「陰陽合同」涉及逃稅風波，最終相關單位經過約4個月的嚴密調查之後，稅務機關證實范冰冰的確存在逃稅，並向她追繳欠稅及罰款約 8.83 億人民幣（約10億港元），而她神隠多月後就在微博承認自己有錯。

《巴清傳》播出遙遙無期。（《巴清傳》微博圖片）

雖然有公開認錯可是她的演藝事業已經大不如前，形象受挫的她至今仍然未能全面復出，只在其社交網站或一些直播平台見到她的蹤影。似乎將重心轉戰做直播主的她，不時在銷售平台拍片向粉絲推薦面膜等自家產品，還上一些直播主節目介紹美容產品等，似乎殺出了一條血路。不過近來有傳指出內地廣電局下命令禁止帶貨直播，估計范冰冰會有所影響。

范冰冰已經將重心轉戰直播平台。（不怕開水燙的豬微博圖片﹑范冰冰微博圖片）